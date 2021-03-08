Tuğbey Akgün: “Kırmızı kart her şeyi bozdu”

Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, Boluspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Ataberk Dadakdeniz'in gördüğü kırmızı kartın skora etki ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “3 puan almak istiyorduk ama almadık. Çok üzgünüz. Kırmızı kart her şeyi bozdu. Belki o olmasaydı dönebilirdik. Ben de maçı döndüreceğimize inanıyordum.”