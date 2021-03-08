İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuğbey Akgün: “Kırmızı kart her şeyi bozdu”

Bursaspor’un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, Boluspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Ataberk Dadakdeniz’in gördüğü kırmızı kartın skora etki ettiğini söyledi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, Boluspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Ataberk Dadakdeniz'in gördüğü kırmızı kartın skora etki ettiğini söyledi.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “3 puan almak istiyorduk ama almadık. Çok üzgünüz. Kırmızı kart her şeyi bozdu. Belki o olmasaydı dönebilirdik. Ben de maçı döndüreceğimize inanıyordum.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.