Tuğçe Tayfur, Bursalılarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, Şarkıcı Tuğçe Tayfur'u konuk etti.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserin ilk yarısında, Devran Şengümüş sahne aldı. Daha sonra Tuğçe Tayfur, Sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla sahneye çıktı. Tayfur; "Ben de Özledim", "Bu Nasıl Sevda", "Derbeder" ve "Beni Anlar" isimli parçaları, müzikseverler ile birlikte seslendirdi.

Konserin sonunda Tuğçe Tayfur ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, uzun süre alkışlanırken; Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, etkinlik nedeniyle konuk sanatçılar Devran Şengümüş ve Tuğçe Tayfur'a çiçek takdimi yaptı.