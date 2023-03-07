TÜGİAD Başkanı Çevikel'den iş dünyasına çağrı

Kendisi gibi iş dünyasından pek çok kişinin EYT Yasası ile emekliliğe hak kazandığını kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, bir yıllık emekli maaşlarını depremzede kadınlar yararına AFAD'a bağışlamak için işverenlere çağrı yaptı.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, bölgedeki sorunlar tamamen bitene kadar desteğe devam edilmesi gerektiğini söyledi. Kendisi gibi EYT Yasası ile emekliliğe hak kazanan işverenlere de bir çağrı yapan Nilüfer Çevikel, “Her zaman olduğu gibi depremde de kadınlarımız birçok zorlukla karşı karşıyalar. Bu hedefle; ben bir yıllık emekli maaşımı depremzede kadınların acılarını hafifletmek, mümkünse onlara iş imkanları sağlayabilmek için AFAD'a bağışlıyorum. Biliyorum ki benim gibi iş dünyasından birçok isim bu yasa ile emekli oldular. Onları da bu gayeyle bağış yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Kadınlar ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda daha fazla rol almalı”

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; toplumsal yapının gelişimi için kadınların eğitim, iş hayatı ve siyasete katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Çevikel, “Kadınlar, kültürel çevre, aile sorumlulukları, eğitim düzeyi ve benzeri engellerin etkisiyle iş dünyasında erkekler kadar yer alamıyor. Bunun önünde, ticareti erkeklere ait bir dünya olarak gören anlayış kadınların da erkeklerin de zihinlerindeki ilk engeli oluşturuyor. Oysa kadınların iş hayatına daha fazla katılmaları, bir demokrasi ve toplumsal gelişme konusu olarak görülmelidir. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda daha fazla rol aldığı bir toplum ancak nitelikli dönüşümü sağlayacaktır. Bu nedenle kadınların yaşadıkları toplumda, karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmaları için en etkili yol iş hayatına katılmalarıdır” dedi.

“Kadınlar daha çok yönetici, girişimci noktasında olmalı”

Hem TÜGİAD hem de Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (DOSABSİAD) ilk kadın başkanı olan Çevikel, her iki kurumda da kadınların iş hayatına kazandırılması ve istihdam oranlarının artırılması amacıyla önemli adımlar attıklarını bildirdi. Nilüfer Çevikel, “Kadının iş dünyasında olmasının ekonomik katkıları çok değerli. Biz ‘Bu da yetmez' diyoruz. Kadınlar daha çok yönetici, girişimci noktasında olmalı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bütün dünyadan önce aldığımız bu hakları kullanmak ve çalışmak zorundayız. Kadın yöneticilerin daha fazla olması için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlarla ilgili konuların sadece seçim dönemlerinde ya da dünya kadınlar gününde gündeme gelip sonra unutulmaması için hepimize önemli görevler düşüyor. Unutmayalım ki sürdürülebilir büyümenin en önemli kilit noktalarından biri istihdam ve bu kilidi açacak en önemli anahtar da kadınlarımızdır” diye konuştu.