TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Parseker: "Enflasyon yüküne karşı destekler güncellenmeli"

ÜFE'de geçen yıla göre yüzde 43'e yakın yaşanan artışın, yatırım planları için tehdit unsuru olduğunu kaydeden TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, çalışma hayatına yönelik desteklerin yeniden devreye alınması çağrısında bulundu.

Haziran ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artışın yüzde 43'e yakın oranda gerçekleşmesinin iş dünyasının gelecek planları açısından ciddi riskler içerdiğini belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Parseker, enflasyona karşı etkin mücadele ile birlikte kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının güncellenerek yıl sonuna kadar uygulanmasını beklediklerini açıkladı.

Enflasyondaki yükselişin üretim ve yatırım planları için tehdit unsuru olduğuna dikkati çeken Parseker, “Üretici fiyat endeksindeki artış, girdi maliyetlerindeki yükseliş ivmesini bir kez daha göstermiştir. Son veriler, sanayicinin üretim gücünü ve yatırım iştahını sekteye uğratabilecek bir tabloyu işaret etmektedir. Bu tablonun, üretim ve tedarik zincirinde kritik aksaklıklara yol açacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Normalleşme ile birlikte dış pazarların daha yoğun kullanılabileceği bir dönemde sanayicimizin üretim faaliyetlerini sürdürmesi için üretici fiyatlarındaki yükselişin bir an önce durdurulması ve geriye çekilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Normalleşme ile birlikte Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğuna devam etmesi için ekonomi yönetiminin destek hamlelerini artırarak sürdürmesi gerektiğini de ifade eden Ahmet Parseker, “Pandemi sebebiyle uygulanan, ancak 1 Temmuz itibariyle sona eren kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı gibi çalışma hayatını destekleyici adımların yeniden gündeme alınarak ve güncellenerek yıl sonuna kadar uygulanmasını bekliyoruz. Son enflasyon verileriyle ne kadar arttığı ortaya çıkan üretim maliyetleri, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan son ek artışlar ile daha da ağırlaşmıştır. İş dünyası olarak normalleşme döneminde ekonomik toparlanmamızın süratle sağlanması için işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin yeniden uygulamaya alınması, sürdürülebilir büyüme için gereklidir” dedi.