TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel:

TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, öngörülemeyen bir yılın ardından 2023'te detaylı reformların hayata geçirilmesi ile birlikte yatırım ve büyümede hız kazanılabileceğini söyledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 2023 yılında daha fazla yatırım ve istihdam hedefine odaklanılması için iş dünyasının önünün reformlarla açılması gerektiğini dile getirdi.

"Enerji fiyatları planlarımızı bozdu"

Başta enerji maliyetleri olmak üzere iş dünyasının zorluklarla mücadele ettiği bir yılı geride bıraktığının altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Son 1 yılda doğalgazda yüzde 347 ve elektrikte yüzde 458'in üzerindeki fiyat artışı üretim planlaması açısından iş dünyamızı bir hayli zorladı. Küresel pazarda rekabetçiliğimizi sekteye uğratan bu tabloya rağmen üretim ısrarımızdan vazgeçmedik. Ülke ekonomimizin küresel durgunluğun damga vurduğu 2022 yılında da pozitif ayrışmasında, iş dünyamızın özverili çabaları önemli ölçüde etkili oldu. Dinamik yapısı sayesinde yüksek üretici enflasyonu, enerji fiyatlarındaki astronomik artışlar ve finansmana erişim sorunlarına karşın yatırım için taşın altına elini koyan iş dünyamız, yeni pazarlara açılma noktasında da cesur davranmıştır” diye konuştu.

"İhracatçının eli güçlendirilmeli"

Yeni dünya düzeninde üretim planlamalarının, dijital ve yeşil dönüşüme entegre olarak yapılması gerektiğini de kaydeden Nilüfer Çevikel, “2023 itibariyle ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uygun üretim modeli mutlaka oturmuş olmalıdır. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum koşulları göz önünde bulundurularak geniş teşvik ve desteklerle ihracatçımızın dış pazarlarda yalnız kalmasının önüne geçilmelidir. Bu yılki çıkış noktalarımız e-ticaretin gelişmesi, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve dijital organize sanayi bölgelerinin kurulması olmalı. Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye'nin yüksek teknolojiyle inovatif üretim yapan ve onu satan bir ülke konumunda olması şart” dedi.

"Finansmana erişim sorunu çözülmeli"

Türkiye'nin güçlü sanayisi ve üretim kapasitesi ile konumunu daha iyi noktalara taşıyacağına inandıklarını da kaydeden Çevikel, “Eksenimizi genişletmeli, daha fazla ticaretle ve yatırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olma konumumuzu kuvvetlendirmeliyiz. Makroekonomik hedeflere ulaşılması yolunda iş dünyamızın özverili çalışmaları, 2022'de olduğu gibi yeni yılda da belirleyici olacaktır. Ancak bu yolda geniş ekonomik reformlarla, ekonominin lokomotifi olan sanayicinin desteklenmesini bekliyoruz. Reformlar sayesinde yatırım iştahı mutlaka artacaktır. Reel sektörün önündeki belirsizliklerin bertaraf edilmesiyle birlikte iş dünyamızın, ülkemizin rekabetçiliği artacak ve bu da refah seviyesine olumlu şekilde yansıyacaktır. 2023'te daha fazla üretim, daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam için yeni başarı hikâyeleri yazmaya hazırız” ifadelerini kullandı.