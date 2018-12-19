TÜGVA Yenişehir'e yeni başkan

TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaya tarafından Yenişehir ilçe temsilciliği görevi kendisine tebliğ edilen Cafer Köse, “Beni bu onurlu göreve kayık gören genel merkez yöneticilerime ve Bursa il temsilciliğimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme gayesiyle kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Bizler de Yenişehir'imizde gençlerimiz ile gençliğimiz için önemli başarılı ve faydalı işler yapmak için bu göreve talip olduk” diye konuştu.

TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaya, “Cafer Köse arkadaşımızın Yenişehir'de güzel işler yapacağına inanıyoruz. Yeni görevi kendisine ve Yenişehir gençliği için hayırlı olsun” dedi.