Tüketici Derneği'nden çağrı: "Al yıkılmış ayıplı binanı, ver paramı"

Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Deprem kuşağında bir ülkeyiz. Artık deprem gerçeği ile yaşamak zorundayız. Tüm planlarımızı buna göre yapmalıyız. Artık tüketici başını sokacak bir konut değil, can güvenliğini sağlayacak bir konutun satın almanın bilincindedir. Her deprem sonrası ceza hukukunun işletilmesi ve ayıplı bina ve konut satan müteahhitlerin cezalandırılması tüketicinin mağduriyetini gidermeye yetmemektedir. Bu sebeple enkazlar kaldırılırken tüketici hukukunun da işletilmesi ve delillerin buna göre toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Tüketici, kendisine 'ayıplı' konut satan satıcı konumundaki müteahhitlere ve şirketlere karşı hukuk mücadelesini yürütmek üzere fırsat verilmesini istemektedir. Taleplerini tüketici mahkemelerine taşımak istemektedir" dedi.

Satıcı konumundaki müteahhitler tüketiciye karşı sorumlu olduklarını belirten Yılmaz, "Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun 12. maddesi konutlarda zamanaşımına ilişkindir. Buna göre; Konut veya tatil taşınmaz mallarda garanti süresi taşınmazın teslim tarihinden itibaren 5 senedir. Ayıp, ağır kusur ve hile ile gizlenmişse zaman aşımı hükümleri uygulanmaz demektedir. Deprem konutlardaki tüm ayıpları ortalığa saçmıştır. Zemin etüdü gerektiği şekilde yapılmayan, kalitesiz beton kullanılan, projeye uygun demir kullanmadan yapılan konutlar gizli 'ayıplı konut' çerçevesindedir. Çünkü konutların projeye uygun yapılıp yapılmadığını tüketicinin bilmesi mümkün değildir. Bunlar sonradan ortaya çıkan 'gizli ayıp'” çerçevesinde olan şeylerdir" diye konuştu.

Depremde yıkılan evleri devlet bir şekilde yenileyeceğini ifade eden Yılmaz, "Ancak tüketici yıkılan binasının yine kendi parasıyla veya ödediği vergilerden değil, kendisine 'ayıplı' konut satan müteahhitlerden ve şirketlerden konutunun yenilenmesini istemektedir. Bu sebeple enkaz kaldırılırken buna dayanak olacak delillerin toplanmasını ve hukuk sürecini işletilmesini istemektedir. İmar ve deprem yönetmeliğine aykırı konut satan, gerektiği gibi etüt zemini yapmayan, kaliteli ve standartlara uygun beton kullanmayan, uygun demir kullanmayan satıcıların bir bedel ödemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Tüketicilerimizin bundan sonra konut satın alırken daha seçici olacaklarına inandıklarını belirten Yılmaz, "Depreme dayanıklı konutları tercih edeceklerdir. Satın aldıkları yeni konutların beş yıllık garantisi olduğunu, ağır kusur ve hile ile gizlenmiş konutlar için zaman aşımı hükümlerinin uygulanmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Hayatını kaybeden tüketicilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm tüketicilerimize sabır ve güvenli hayat diliyorum" şeklinde konuştu.