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Tuluma 'Batalla' yazdırarak dezenfekte çalışması yaptı

Bursa’da Kestel Belediyesi, Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla’yı unutmadı.

Bursa'da Kestel Belediyesi, Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı unutmadı. Bir görevlinin özel tulumuna 'Batalla' yazdırarak dezenfekte çalışmalarını yapması beğeni ile karşılandı.


Bursa'nın Kestel ilçesinde, korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapan bir görevli, giydiği özel tulumun arkasına Bursaspor'un efsane oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı. Batalla ile özdeşleşen '10' numaralı tulumla dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren görevlinin bu hareketi, yeşil beyazlı taraftarlar tarafından övgü ile karşılandı.


Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da, o fotoğrafı sosyal medya üzerinden, "Özlediniz değil mi çocuklar? Dezenfekte edildiler, tertemiz oldular. Siz parkalara dönünceye kadar salıncaklar ve kaydıraklar bize emanet" ifadeleriyle paylaştı.

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