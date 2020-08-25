Tümbüldek kaplıcalarına termal yatırım müjdesi

Bursa'nın sağlık turizmindeki potansiyelini görmek ve bu konuda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Mustafakemalpaşa'ya gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Tümbüldek kaplıcalarını ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Tümbüldek'te bir dizi ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Tümbüldek'in Türkiye'nin termal turizm alanında cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi yolunda hazırlanan projeler üzerine istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. Şifalı su kaynaklarının daha etkin kullanımı ile birlikte Tümbüldek'in termal turizm alanında cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi için yapılan toplantıda yıllardır atıl vaziyette kaderine terk edilen doğal kaynak sularının termal turizmden hak ettiği payı alması gibi konular masaya yatırıldı.

‘Tümbüldek cazibe merkezi olacak'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bölge Milletvekilimiz Mustafa Esgin ile birlikte TÜRSAB başkanı Firuz Bağlıkaya'yı ilçemizde ağırladık. Bursa'mızın incisi Mustafakemalpaşa'mızın doğal güzelliklerini tanıtmak ve turizm potansiyelimizi arttırmak adına sahadaydık. Özellikle termal turizm alanında Türkiye'de cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olan Tümbüldek Kaplıcaları yatırım planlarımızı değerlendirdik. Senelerdir atıl vaziyette kaderine terk edilen doğal kaynak sularımızın termal turizmden hak ettiği payı alması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki Tümbüldek, doğru yatırımlar sonucunda değeri artan bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Mustafakemalpaşa ilçemiz eşsiz doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle hızla büyüyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız Mehmet Kanar ile bir araya gelerek ilçelerimizin tanıtımı ve markalaşması için ortak çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

Tümbüldek kaplıcalarının termal turizm bakından Türkiye'nin parlayan yıldızı olabileceğine vurgu yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Tümbüldek Kaplıcaları için yatırım planlarımızı değerlendirdik. İlçeye daha nitelikli sağlık turistleri getirebilmek için birçok imkana sahip olduklarını belirterek nasıl daha iyi şekilde tanıtabiliriz bunları değerlendiriyoruz. Mustafakemalpaşa'ya önemli hizmetler kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.