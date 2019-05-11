Tunay Torun'dan sakatlık açıklaması

Bursaspor'un yetenekli futbolcusu Tunay Torun, 2 hafta önce ayağının burkulduğunu belirterek, "Denedik ama olmadı. Bu önemli maçta 10-15 dakika sonra çıkmaktansa fit bir oyuncu oynasın dedik" dedi.

Antalyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de başlayacakken son anda kadrodan çıkartılan Tunay Torun, açıklamalarda bulundu. 2 hafta önce ayağının burkulduğunu belirten Tunay Torun, "Erzurum'a gidemedim, bayağı bir şiş vardı. Günde 2 tedavi yaptık. Sağlık ekibimiz sağ olsun yoğun çalıştı. Maça da başlayacaktım. Bursaspor'un belki kader maçıydı, çıkacaktım. Denedik ama olmadı. Bu önemli maçta 10-15 dakika sonra çıkmaktansa fit bir oyuncu oynasın dedik. Çok önemli bir maçtı. Biz Bursaspor için burada mücadele ediyoruz" dedi.

Bursaspor'un kader maçı olduğunun altını çizen Tunay, "Biz Bursaspor için mücadele veriyoruz. 3 puanı aldığımız için mutluyuz, tabii ki burada bitmedi. Göztepe maçını da kazanmak istiyoruz. Oynamamam belki daha iyi oldu. Üzerine gitmedik. Şimdi bir hafta zamanımız var. İdmanlara çıkıyorum. Bir hafta sonra daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.