Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı

Bursa'nın en işlek caddesinde kontrolsüz şerit değiştiren tur minibüsü ile motosikletli trafik polisleri çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki trafik polisi yaralandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ETS 755 plakalı tur minibüsü şoförü A.T., yolun en sağ şeridinden en sol şeride geçerek Gökdere istikametine U dönüş yapmak istedi. Bu sırada sabit görev yerlerine hareket halinde olan trafik polisleri Mehmet Akgün ve Ali Haydar Kurukafa, manevra yapan minibüsü görüp kaçmak istedi. Yaptıkları manevrayla kazadan kaçamayan iki polis memuru minibüsle çarpıştı. İki polis memuru motosikletten düşerek savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda trafik polisi geldi. Mesai arkadaşlarını yaralı gören bazı polis memurları gözyaşlarını tutamazken, yaralı iki polis olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüs şoförü A.T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.