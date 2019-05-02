Türbede define arayanlara tepki

Bursa'nın İznik ilçesinde Saru Saltuk türbesinde define arayanlara tepki gösterildi.

600 yıllık tatihi Sarı Saltuk türbesinde defineciler geçtiğimiz günlerde kaçak kazı yapmıştı. Sarı Saltuk'un torunları Ünal Sarısaltukoğlu, Hasan Saltık, Metin Sarıtaş ve Soner Akdoğan, Sarı Saltuk Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Naki Evsen ile birlikte bugün İznik'e gelerek türbeyi ziyaret etti. Naki Evsen, definecilerin hedefi olan türbe içinde basın açıklaması yaptı.

Evsen, "Ülkemizde kaçak kazıların hedefi durumunda olan tarihî mekânlarımızın ve inanç merkezlerimizin bu seferki adresi, ailemizin köklerini de barındıran, Osmanlı devletinin kuruluşunda manevi önderlik yapan Sarısaltuk'un türbesi oldu. Tarih cahili kişi veya kişilerce yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve bu tür saldırılara karşı kamuoyunun ve yetkili makamların dikkatini çekmek istiyoruz. Belli ki burada olağanüstü zenginlik aranıyordu. Akılsızlık kazma ile birleşince definecilik kaçınılmaz olmuş. Sarısaltuk, 689 yıllık bir tarih yüzyıllardır dolu dolu gelen bir inanç lideridir. Bu durum kaçak kazı yaparak tarih ve inanç merkezlerini tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vermesini zorunlu kılmaktadır. Sarı Saltuk, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey'e nasihatında, ‘Meşru olmayan işleri bulan ve öğrenenleri sınırlayın. Zorbalara ve bozgunculara yüz vermeyin' derken, tam da bugün bu saldırıyı yapan kişi ve kişileri tarif ediyordu. Hukuk tanımaz kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.