TUR'da Balıkesir-Bursa etabını Caleb Ewan kazandı

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 194,3 kilometrelik Balıkesir-Bursa etabını Lotto Soudal Takımı'ndan Caleb Ewan 5 saat 21 dakika 38 saniye ile kazandı.

Saat 09.50'de Balıkesir'den verilen startla 116 sporcu etaba başladı. UAE - UAE Team Emirates Takımı'ndan Aleksander Riabushenko starta gelmedi. Startla birlikte Caja Rural Takımı'ndan Mauricio Moreria, DMP-Delko Marseille Provence Takımı'ndan Lucas De Rosso, EUS-Euskadi Basque Country-Murias Takımı'ndan Ander Barrenetxea, SVB-Sport Vlaanderan Takımı'ndan Thimo Willems ve Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı kaçış grubunu oluşturdu. Hızlı tempoda ilerleyen grup arayı önce 2 dakika 30 saniye açtı.

Turkish Airlines sponsorluğundaki kırmızı mayoyu Tur'un başında beri taşıyan SVB-Sport Vlaanderan Takımı'ndan Thimo Willems 17.9'uncu kilometrede gerçekleşen tırmanış kapısını da birinci geçti ve böylece yarınki Bursa - Kartepe etabında da kırmızı mayoyu giymeye hak kazandı. Prim kapısını ikinci olarak Caja Rural Takımı'ndan Moriero, üçüncü olarak da EUS- Euskadi Basque Country-Murias Takımı'ndan Barrenetxea geçti. Kapı geçildikten sonra kırmızı mayoyu giyen Willems ana grupta kalmayı tercih etti ve kaçış grubundan koptu.

Sabah starta gelen sporcuları kapalı ve yağışlı bir havanın yanında birde soğuk karşıladı. Etap boyunca sert ve rüzgarlı havanın yanında soğukla mücadele eden sporcular bu uzun etapta epey zorlandı.

Etabın 69.5'inci kilometresinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Prim kapısı geçildi. Kaçış grubunda bulunan Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı, çizgiyi birinci geçerken, bir yerde beyaz mayonun gerçek sahibi olma yolunda büyük iş yapmış oldu.

77'inci kilometre kat edilirken Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı görevini yapmanın rahatlığı içinde kaçış grubunu bıraktı ve peloton ile pedal basmaya devam etti. Artık önde 3 bisikletçi kaçış grubunu oluşturuyordu. Yeni zaman 8 dakika 15 saniye olarak açıklandı. Yol boyunca esen sert rüzgarlara 100'üncü kilometre geçilirken iyice kendini göstermeye başladı. Tempo o kadar düştü ki ana grup ile kaçış grubu neredeyse pedal basamayacak duruma geldi. Bu düşük tempo farkın 4 dakika 40 saniyeye kadar inmesine neden oldu. Daha önce parkurda ölçülen tahmini zamanlar böylece alt- üst oldu.

Etabın son prim kapısı finişe 72 kilometre kala gerçekleşti. Salcano'nun sponsorluğundaki sprint primini Caja Rural Takımı'ndan Maurıcio Moriera Guarino kazandı. İkinciliği EUS-Euskadi Basque Country-Murias Takımı'ndan Ander Barrenetxea Uriarte, üçüncülüğü de DMP- Delko Marseille Provance Takımı'ndan Lucas De Rossi elde etti. Finişe 53 kilometre kala yeni zaman farkı 2 dakika 30 saniye olarak verildi.

Finişe 800 metre kala sprinterlerin pedal savaşı başladı. Son metrelerde atak yapan Avustralyalı Caleb Ewan etabı birinci tamamladı. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'una yarın 164.1 kilometrelik Bursa - Kartepe etabı ile devam edilecek. Turkish Airlines sponsorluğundaki bu zorlu etabı kazanan büyük ölçüde Genel Ferdi Klasman birinciliğini de garantilemiş olacak.