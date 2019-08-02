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Turgay Erdem: "Dağ yöresi halkının yanındayız"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kendisini ziyaret eden Dağ-Der Genel Başkanı Yaşar Türk ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, her zaman bölge halkının yanında olduklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kendisini ziyaret eden Dağ-Der Genel Başkanı Yaşar Türk ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, her zaman bölge halkının yanında olduklarını söyledi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Dağ-Der Genel Başkanı Yaşar Türk ve yönetimini makamında ağırladı. Yaşar Türk ve ekibi, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret ederek, ‘Hayırlı olsun' dileklerini iletti. Yaşar Türk, ziyarette dernek çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Kendilerinin de göreve yeni geldiklerini ifade eden Türk, bölge halkının sorunlarına çözüm getirecek ve kırsal kalkınmaya destek sağlayacak projeler üzerinde çalışacaklarını belirtti.


Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, göreve yeni seçilen Yaşar Türk ve ekibini kutladı. Nilüfer'de, dağ yöresinden birçok insan olduğunun altını çizen Turgay Erdem, bölgeye ilişkin sıkıntıların çözümü için kurum olarak gereken hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti. Erdem, dağ yöresi halkının her zaman yanında olduklarını da vurguladı.

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