Turgay Erdem: “İbadethanelere desteğimiz sürecek”

Nilüfer'de il ve ilçe müftülükleri ile ortak çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ibadethanelere ve müftülük hizmetlerine destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Şube Müdürü Adem Polat ve Din Hizmetleri Uzmanı Yunus Emre Kır, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Erdem'e yeni görevi için ‘Hayırlı olsun' dileklerini ileten Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, ilçedeki camilerin, Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle, bulunduğu yere değer kattığını belirterek “Nilüfer Belediyesi'nin yeni yönetiminden de destek bekliyoruz” dedi.

Nilüfer'in dini ve manevi hayatı için, müftülük olarak gönüllere hizmet ettiklerini aktaran Öztürk, “Nilüfer'de görev yaptığımız için mutluyuz. Diyanet camiası da Nilüfer Belediyesi gibi gülümseyen ve gülümseten çalışmaları gerçekleştirmek için çabalıyor” dedi.

Başkan Turgay Erdem de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem ibadethanelere hem de müftülük hizmetlerine destek olacaklarını ifade etti. Nilüfer'in sürekli nüfusu artan ve gelişen ve dolayısıyla her alanda ihtiyaçları çoğalan bir ilçe olduğunu hatırlatan Erdem, “İl ve ilçe müftülüklerimizle uyumlu çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

İhtiyaç duyulan camilerde çevre düzenlemesi, bakım onarım çalışmaları yapan, bazı camilere otomatik seccade veren Nilüfer Belediyesi, vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için düzenli olarak camilerde detaylı iç mekan temizliği gerçekleştiriyor.