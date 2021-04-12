Turgay Erdem ve Zeynep Terzioğlu evlendi

Mudanya Montania Hotel'de düzenlenen nikah törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile Erdem ve Terzioğlu aileleri katıldı.

Nikâhı, Nilüfer Belediye Başkanvekili Zafer Yıldız'ın kıydığı törende Zeynep Terzioğlu'nun şahitleri iş insanları Faruk Bakgör ve Şevket İlhan, gazeteci Banu Demirağ, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Orhan Sarıbal ve Yüksel Özkan oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in şahitleri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iş insanı Gökhan Ölmez, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli oldu.

Gelin ve damadın alkışlar eşliğinde “Evet” dediği törenin sonunda Mustafa Bozbey ve Lale Karabıyık evlilik cüzdanını geline vererek mutluluklar dilediler.