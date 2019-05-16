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Turgay Erdem yabancı öğrencilerle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Şahinkaya 2.

Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali'ne katılmak için 7 farklı ülkeden Bursa'ya gelen gençleri makamında ağırladı.


Şahinkaya 2. Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali'ne katılmak için farklı ülkelerden Bursa'ya gelen gençler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Azerbaycan, Makedonya, Sırbistan, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk'tan gelen öğrenciler, öğretmenleri ile Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya yer aldı. Nilüfer Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan tarihlerde Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ni düzenlediklerini hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Gençler ve çocuklarla gerçekleştirdiğimiz bu şenlikler için yurt dışındaki kardeş kentlerimizden çok sayıda sporcuyu Nilüfer'de ağırladık. Bu kapsamda sizleri misafir etmek de bizlere büyük mutluluk verdi” diye konuştu. Başkan Turgay Erdem, gençlere başarı dileklerini ileterek, günün anısına hediyeler verdi.


Bursa ve Nilüfer'de olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren gençler de, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ederek, kendi ülkelerinin sembol ürünlerini hediye ettiler.

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