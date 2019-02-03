Turgay Erdem'den baba ocağına ziyaret

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, seçim kampanyasını doğup büyüdüğü yer olan Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz Mahallesi'nden başlattı.

Yenisölöz sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanan Erdem, ilk olarak ailenin en büyüğü olan yengesi Atiye Erdem'i ziyaret etti. Yengesinin elini öpen ve hayır duasını alan Erdem, daha sonra mahalle kabristanına geçerek, annesi Birsen ve babası Vecdi Erdem'in mezarlarını ziyaret etti. Burada anne ve babası için dua eden Erdem, ardından yakınları, akraba ve çocukluk arkadaşlarıyla bir araya gelerek, hasret giderdi.

Mahalle kahvehanelerini ziyaretinde bir araya geldiği hemşehrilerinin tam desteğini alan Erdem, Yenisölöz'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocukluğum ve gençliğim Yenisölöz köyünde geçti. Uzun yıllar boyunca ailem burada yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Belde belediyeleri kapatılıp Yenisölöz mahalle olarak anılsa da benim için halen sokaklarında koşup büyüdüğüm, suyundan kana kana içtiğim köyümdür. Yenisölöz, benim için çok özel bir yer. Bu nedenle seçim kampanyamı buradan başlatmak istedim. Burada çok güzel anılarım oldu. Ayrıca, ailem burada toprağa verildi. Akrabalarım halen burada yaşıyor. Bu nedenle sizlerle bir araya gelmek, sohbet etmek benim için çok önemli.''

Erdem, partisinin, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adaylığına kendisini layık gördüğünü hatırlatarak, "Hayırlısıyla aday oldum. Diliyorum ki kazanacağız. Daha iyi, daha farklı hizmetler getirmek üzere Yenisölöz de Nilüfer'in bir parçası olacak. Nilüfer'de gerçekleştireceğimiz hizmetlere Yenisölöz'ü de ekleyeceğiz" dedi.

Hemşehrilerinin sorun-sıkıntılarını da dinleyen Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey için de mahalle sakinlerinden destek istedi.