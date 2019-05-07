Turgay Erdem'den CHP'li gençlere mesaj

Gençlerden istekte de bulunan Erdem “Daha çok genci kadromuza katmamız lazım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Gençlik Kolları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'nde ziyaret etti. CHP Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Yantı ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette, Nilüfer Belediye Meclisi Gençlik Komisyonu Üyeleri Onur Uslu ve Tuğçe Savaş da yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gençlik kolları üyelerine seçim dönemindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Erdem, "Başarılı bir ekipsiniz, inşallah bundan sonraki süreçte başarıları birlikte taçlandırırız. Bugüne kadar yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Gençler bizler için önemli. Daha çok genci kadromuza katmamız lazım. El birliğiyle çalışarak her zaman sizlerin yanınızda olacağız" diye konuştu.