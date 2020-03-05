Turgay Erdem'den genç yüzücü Turnalı'ya başarı dileği

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Millî Takım ve Aday Kadro Belirleme Yarışmaları'nda şampiyon olarak Genç Millî Takım'a seçilme hakkı kazanan Polat Uzer Turnalı, başarısını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

Kocaeli Gebze'de 6-9 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Millî Takım ve Aday Kadro Belirleme Yarışmaları'nın şampiyonu Polat Uzer Turnalı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesporlu genç yüzücü Polat Uzer Turnalı, 10.000 metrede 01:56:18'lik derecesiyle 18 Yaş Türkiye Şampiyonu olurken, aynı zamanda “Açık Yaş” Türkiye ikinciliği de elde ederek, Türkiye Yüzme Genç Millî Takımı'na seçildi.

Başarısıyla Bursa ve Nilüfer'in de gururu olan Turnalı, sevincini Başkan Turgay Erdem ile paylaştı. Antrenörü Rabia Özsoy ve Nilüfer Belediye Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Turgay Erdem, genç sporcuyu tebrik etti.

Elde edilen başarının mutluluk verici olduğunu ifade eden Turgay Erdem, “Genç yüzücümüz Polat ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Profesyonel takımların yanı sıra yüzme, atletizm, cimnastik, karate gibi amatör branşlarda da genç sporcularımız Türkiye şampiyonlukları kazanarak, ülkemizi uluslararası arenada da başarıyla temsil ediyorlar. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımları önümüzdeki dönemde artırarak sürdüreceğiz. Polat ve antrenörlerine gelecek müsabakalarda başarı diliyorum” dedi.

Polat Uzer Turnalı, önümüzdeki günlerde İsrail'de yapılacak olan LEN CUP ELIAT Açık Su Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ay yıldızlı mayo ile temsil edecek.