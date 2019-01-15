Turgay Erdem'den İyi Parti'ye ziyaret

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, çağdaş, modern, katılımcı belediyecilik anlayışını Bursa geneline yaymayı amaçladıklarını, bu kapsamda yerel seçimler için İyi Parti ile yapılan ittifaka büyük önem ve değer verdiklerini belirterek, ‘'Çok daha iyi bir Nilüfer'i yaşatmak için adayız. Nilüfer'i hep birlikte yöneteceğiz'' dedi.

Turgay Erdem, İyi Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar'ı ziyaret ederek, yaklaşan yerel seçimler öncesi fikir alışverişinde bulundu.

Osman Uçar, İyi Parti Kurucu İl Başkanı Yüksel Yılmaz ile CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç'ın da hazır bulunduğu, sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, şahsı ve parti teşkilatı adına Erdem'in seçimlerde büyük başarı kazanacağından emin olduklarını söyledi.

Yerel seçimlerin, ülkedeki genel değişimi tetiklemesi açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Uçar, şöyle konuştu:

‘'Genel Merkezimizin aldığı karar doğrultusunda CHP adayını destekleyeceğiz. CHP çok akıllıca davrandı ve Nilüfer'in her köşesinde imzası olan Turgay Erdem'i aday yaptı. Bundan sonra kendisi artık sadece CHP'nin değil, bizim de adayımızdır. Çıktığı yol sadece onun değil, bizim de yolumuzdur. Parti olarak elimizden gelen desteği vereceğiz ve birlikte hareket edeceğiz. Hedefimiz Nilüfer'de yüzde 60'ı geçen bir oy almak ve bunu da başaracağımızdan eminim.''

İyi Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Yüksel Yılmaz da parti teşkilatı olarak Turgay Erdem'e tam destek verdiklerini belirterek, ‘'31 Mart'ta göğsümüzü gere gere Nilüfer'de Turgay Erdem'e oyumuzu vereceğiz. Büyükşehirde de oyumuz Mustafa Bozbey'in. Rehavete kapılmadan çalışacağız'' dedi.

İYİ Parti il ve ilçe başkanlıklarının yöneticileri de Turgay Erdem'e adaylığının hayırlı olması dileğinde bulunarak, bundan sonra Erdem'in başarısı için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç da ‘'Bu ülkenin bir umudu varsa, bizim bu birlikteliğimizden dolayıdır'' diyerek, partisi ile İYİ Parti arasındaki ittifakın önemine dikkati çekti.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem de öncelikle gösterilen misafirperverlik ve samimi ortamdan dolayı İYİ Parti yöneticilerine teşekkür etti.

Nilüfer'de yerel seçim sürecini CHP olarak yürüteceklerini ancak aslında İyi Parti ile de birlikte hareket edeceklerini dile getiren Erdem, şunları söyledi:

‘'Birlikte yola çıkmak için birlikte hazırlık yaptık. Çağdaş, modern, katılımcı belediyecilik anlayışını Bursa geneline yaymayı amaçlıyoruz ve bu kapsamda yerel seçimler öncesi İYİ Parti ile olan iş birliğine büyük önem ve değer veriyoruz. Çok daha iyi bir Nilüfer'i yaşatmak için adayız. Nilüfer'i hep birlikte yöneteceğiz. İki parti arasındaki bu iş ve güç birliği gerekli bir girişimdi. Bunu sağladıkları için CHP ve İYİ Parti'nin değerli genel başkanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum.''