İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgay Erdem'den pehlivanlara baklavalı ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 57’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri öncesi antrenman yapan Bursalı güreşçileri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 57'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri öncesi antrenman yapan Bursalı güreşçileri ziyaret ederek, başarılar diledi.


Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenleyeceği Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'nin heyecanı günler öncesinden başladı. 23 Haziran'da yapılacak güreşlerde yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkacak.


Güreşlere katılacak Bursalı pehlivanlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Güreşlerin yapılacağı Çalı Futbol Sahası'nda antrenman yapan pehlivanların sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, güreşler öncesi Bursalı pehlivanlarla bir araya gelerek etkinlik öncesi bilgiler aldı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Osman Uçar'ın da katıldığı ziyarette, Başkan Turgay Erdem pehlivanlara baklava ikram ederek başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.