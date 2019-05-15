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Turgay Erdem'den Rektör Kılavuz'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları ile birlikte Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın da hazır bulunduğu ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri de ele alındı. Başkan Turgay Erdem, öğrencilere yönelik çalışmaların yanında olacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini belirtti.


Ziyaret için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Turgay Erdem ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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