Turgay Erdem'den sağlık çalışanlarına teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sürecinde fedakârca çalışan Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Bürosu personeliyle buluştu. Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden buyana fedakârca çalışmalarından dolayı bütün sağlık çalışanlarına teşekkür eden Turgay Erdem, “Pandemi sürecinde riskleri azaltmak için çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreç daha da devam edecek sanırım. Süreci izliyoruz. Hizmetlerimizi kontrollü şekilde yürütüyoruz. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Personelin sorunları ve gözlemlerine de kulak veren Başkan Turgay Erdem, pandemi tedbirlerinin Nilüfer genelinde uygulanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.