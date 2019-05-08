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Turgay Erdem'den Vali Canbolat'a ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.


31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kent yöneticilerini ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Özer, Remzi Çınar, Adem Vural ve Engin Yener ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Nilüfer'e hizmet etmenin heyecanı içinde olduklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bizler halkın takdiriyle bu göreve geldik. Sizlerin öncülüğünde Bursa ve Nilüfer'e hizmet etmek için elimizden geldiğince gayret göstereceğiz” dedi.


Vali Yakup Canbolat da Başkan Turgay Erdem ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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