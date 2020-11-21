Turist; otomobilin önüne atladı gözünü hastanede açtı

Bursa'da kafile ile birlikte geldikleri Tophane'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin önüne kendisini atan turist yaralandı. Yaralı Pakistanlı turist hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez, Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret edip saat kulesinde fotoğraf çektirmek için Pakistanlı turist kafilesi Tophane'ye geldi. Dönüş yolunda karşıdan karşıya dikkatsiz şekilde geçmek isteyen Pakistanlı W.L.'ye arkadaşlarının gözü önünde Y.E.Ç idaresindeki 16 NCN 85 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve asfalt zemine düşen gence ilk müdahale yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Pakistanlı genç Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, ifadesine başvurulan otomobil sürücüsü "aniden önüme atladı, ben de ne olduğunu anlayamadım" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Trafik ekipleri kazanın meydana geldiği yerde yaya geçidi olmadığını, yaya geçidi ve trafik ışığının 20 metre ileride olduğunu açıkladılar.