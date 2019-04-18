Turizm Haftası Mudanya'da kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Turizm Haftası kutlandı.

Turizm Haftası, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin organizasyonunyla Mudanya Mütareke Meydanında düzenlenen faaliyetlerle kutlandı. Törene Kaymakamı Faik Oktay Sözer, prtokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Okul Müdürü Alaattin Sarı yaptığı konuşmasda, turizmin gelişmesinde hizmet sektörünün önemine işaret ederek, bu konuda okulunda verilen eğitim çalışmalarını anlattı.

Kaymakam Sözer, Türkiye genelinde turizm sektörünün çalışmalarından bahsederek, “İlçemiz 2700 yıllık tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Marmara bölgemizin ve ülkemizin incisidir. Mudanya tarihte olduğu gibi günümüzde de önemli bir liman, ulaşım, tarım ve turizm merkezidir. İlçemiz temiz havasıyla, zeytiniyle, zeytin yağıyla, siyah inciriyle, siyah üzümüyle, enginarıyla, eğitimde, tarımda ve turizmde geleceğe güvenle ve emin adımlarla ilerlemektedir. İlçemizin başlıca tarihi ve kültürel yapıları, başta Mütareke Müze Evi olmak üzere; Tahir Ağa Hamamı, Hasanbey Hamamı, Tahir Paşa Konağı, Mudanya Eski Camii, Tirilye Taş Mektep, Tirilye Fatih Camii sayılabilir. Bu eserlerin tarihi dokularının korunarak yenilenmesini ve restorasyonunu sağlayanlara teşekkür ederim” dedi.

Bursa'da Dört Mevsim” konulu Fotoğraf yarışması ile “Doğasıyla Tarihiyle Mudanya” konulu orta ve liseler arası kompozisyon yarışması ve öğrencilerin velileri arasında gerçekleşen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Yarışmada dereceye giren resimler sergilendi.

Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mutfakta ve otelde giyilen iş kıyafetleri defilesini sundu. Öğrenciler kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri ikram etti.