Turizmde ortak akıl dönemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın turizm sektöründen aldığı pay ile şehrin marka değerinin artırılması için 17 ilçenin belediye başkanları ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Yakup Canbolat'ın da katıldığı toplantıda Bursa sınırları içerisinde yer alan ve turizm potansiyeli taşıyan değerler masaya yatırıldı.

Tayyare Kültür Merkezi turizm zirvesine ev sahipliği yaptı. 17 ilçenin belediye başkanları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, turizm sektöründe faaliyet gösteren STK'lar ve Uludağ Üniversitesi'nden yetkililer, Büyükşehir Belediye ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş'ın düzenlediği toplantıda buluşarak, şehrin turizm potansiyelini masaya yatırdı. Her bir belediye başkanı ile sektör temsilcisinin söz aldığı ve düşüncelerini dile getirdiği toplantıda, bundan sonra ortak akılla hareket edilmesi kararı alındı. Toplantıya, Vali Yakup Canbolat da katılarak, Bursa ve turizm sektörü ile ilgili fikirlerini dile getirdi. Vali Canbolat, şehrin marka değerinin artırılması konusunda sektör temsilcilerine destek sözü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tanıtım için birbirinden farklı ve önemli değerleri bulunan Bursa'nın yeni dönemde yükselen yeni yüzünün turizm olacağını söyledi. Şehrin marka değerinin artırılması ve turizmden hak ettiği payı alması için neler yapılabileceğini tartıştıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bursa için bir araya geldik. İştirak eden herkesin düşüncelerini aldık. Ortaya koyduğumuz bu birliktelik inşallah marka değerimizin daha da yükselerek devamı noktasında önemli artılar sağlayacak” dedi.

Başkan Aktaş, yeni dönemde popülist yaklaşımlardan uzak duracaklarını ifade etti. Bursa'yı tanıdıklarını ve şehrin sahip olduğu değerleri iyi bildiklerini söyleyen Başkan Aktaş, aralarında fark gözetmeden 17 ilçenin tamamında yer alan turizm değerlerini tek tek gün yüzüne çıkaracaklarını anlattı. Bursa için taşıdıkları hayâllerin göstermelik buluşmalar ile sınırlı kalmayacağını, turizm buluşmasında dile getirilen talep ve düşünceleri Büyükşehir Belediyesi olarak yazılı bir şekilde de sektör temsilcilerinden talep ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bugün herkesi dinledik ama 31 Aralık tarihine kadar da süre verdik kendilerine. Sonuç odaklı, sağlam bir strateji oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Bursa'yı 11 bin 500 metrekare, 3 milyon nüfus, 17 ilçe ve 1058 mahalle olarak gördüklerini, turizm planlamalarını bu doğrultuda yaptıklarını ifâde eden Başkan Aktaş, “Neler ortaya çıkartabileceğimiz konusunda potansiyelimizi bir kez daha görme imkânını bulduk. Teklif ve fikirleri ile bizlere ışık tutan herkese çok teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçen hafta yapılan genel kurulda Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği başkanlığına seçilmişti. Birliğin başkanlığını daha önce vali yürütüyordu. Başkan Aktaş, turizm buluşmasıyla göreve gelmesinin akabinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş oldu.