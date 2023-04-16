Türk antika dünyası, Bursa'da buluştu

Türk antika dünyası, Bursa'da kurulan antika pazarında buluştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nde farklı şehirlerden gelen 200'den fazla esnaf, binlerce antika ürününü sergiliyor. Her ayın 3. haftasının pazar günü kurulan antika pazarına vatandaşlar, Türkiye'nin farklı şehirlerden günübirlik gelerek antika eşyalar satın alıyor.

Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Erdal Sadıç, "Türkiye'nin bir çok şehri ve ilçelerinden pazarımıza gelen antikacı esnaflarımız var. Ve ayrıca koleksiyonerler de var. Pazarımızdaki satıcılar bu kalabalıktan gayet memnunlar. Bu pazara antika satmaya gelende memnun, antika almaya gelende memnun. Bir sonraki antika pazarımız ise 21 Mayıs pazar günü olacak, tüm herkesi bekleriz" dedi.

Antika pazarı içinde Samsun'dan geldiğini belirten Türkan Özmen, "Daha öncesinde Ankara ve İstanbul'da ama gerçekten bu pazarın ferahlığını daha çok memnun etti. Özellikle antika porselenlere daha çok bir ilgim var. Sabah Zonguldak'tan çıktık, 4 buçuk saatlik yoldan geldik" dedi.

Antika pazarında tezgah açan Mustafa Yüksel, "Her ayın 3.pazar gününde antika pazarımız kuruluyor. Sabah saat 8 buçuktan sonra müşterilerimiz gelmeye başlıyor. Tabi geceden de gelen müşterilerimiz var. Elimizden geldiği kadarda burada vatandaşlarımıza hoşgörülü davranıyoruz. Alıp almamaları önemli değil. Ramazan ayının sonuna yaklaştık ancak katılım çok fazla" dedi.