Türk dünyası çocukları şenlikte buluştu

Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu temaya uygun birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türk Dünyası Çocuk Şenliği'nde farklı coğrafyalardan gelen Türk çocukları buluşturdu. Botanik Park'taki etkinliğe Bursalılar da yoğun ilgi gösterirken, alanda tam bir şenlik havası esti. Büyükşehir Belediye Bandosunun konseriyle alanda coşku doruğa çıkarken, çizgi film karakteri Emiray'ın müzikal tiyatrosu da özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Daha sonra ise sahnede adeta Türk dünyası rüzgarı esti. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocuklar folklor gösterilerinin yanı sıra söyledikleri şarkı ve şiirlerle büyük beğeni topladı. Etkinliği izlemek için gelen Bursalı minikler de yüz boya, resim yapma, ok atma, canlı langırt ve çuval yarışı gibi etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Çocukların beğenerek izledikleri çizgi filmlerin platolarının da kurulduğu alanda, çocuklar bu platolarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin bilim şovunu meraklı gözlerle izleyen çocuklar, Elif'in Düşleri ve Keloğlan müzikal tiyatrolarını da ilgiyle takip etti. Etkinlik Mehter Konseri ve Kılıç Kalkan gösterisiyle tamamlandı. Dansları ve şarkılarıyla etkinliğe renk katan Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocuklar etkinliğin sonunda hep birlikte sahneye çıkarak, Bursalıları selamladı. Bu arada Türksoy Temsilcisi Dr. Cavid Mövsümlü, böylesi önemli bir etkinliğe imza attıkları için Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'a plaket ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'a da teşekkür belgesi verdi. Mövsümlü, etkinliğe sağladıkları katkı nedeniyle konuk ülkelerin koordinatörlerine de teşekkür plaketi verdi. Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle yılsonuna kadar bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, yapılan etkinliklerin Bursalılardan karşılık bulmasının çok önemli olduğunu hatırlatarak, çocuk şenliğinde alanı dolduran bütün vatandaşlara ve konuk ülke çocuklarına teşekkür etti. Türk dünyasının birliği açısından bu etkinliklerin büyük önem taşıdığını dile getiren Türksoy Temsilcisi Dr. Cavid Mövsümlü, yoğun katılımlı muhteşem etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan da yoğun katılımın mutluluk verici olduğunu belirterek, “Hem Bursalıların çocuklarıyla güzel bir hafta geçirmesini hem de konuk ülkelerden gelen çocuklarımızın Bursa'mızı tanımasını amaçladık. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.