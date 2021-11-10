Türk dünyası öğrencilerine “hoş geldiniz” etkinliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), dünyanın farklı ülkelerinden eğitim görmek için Bursa'ya gelen misafir öğrenciler için ‘Hoş Geldiniz' programı düzenledi.

TÜDAM bahçesindeki programa Bursa Milletvekili Osman Mesten, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, üniversite yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda misafir öğrenci katıldı.

Programın açılış töreninde konuşan Bursa Milletvekili Osman Mesten, ikinci milletvekilliği dönemi içerisinde Türk dünyası ile daha yakından ilgilenme ve bazı noktalarda görev alma imkânı bulduğunu belirtti. Türkiye'nin, Türk Dünyası ile ilişkilerinin son dönemde ciddi bir artış gösterdiğine işaret eden Vekil Osman Mesten; “İki kutuplu dünyada Türk milletinin önemli bir kısmının doğu blokunda yer almasından dolayı, birbirimizi bazı noktalarda unutmuştuk. Şimdi bu sorunu telafi etmeye çalışıyoruz. Uludağ Üniversitemiz, Türk dünyasından öğrenci kardeşlerimizi misafir ederek, onlara eğitim vererek bu gönül coğrafyamızdaki birlikteliğimize önemli katkılar sunuyor. Biz, geçmişte hakikaten çok büyük bir millettik. Büyük değerler, büyük âlimler, çok büyük devlet adamları yetiştirdik. Türk-İslam medeniyeti olarak, dünya tarihini değiştirecek faaliyetlerde bulunduk. Bir medeniyet meydana getirdik. Şükür ki, Türk milleti tarih sahnesine yeniden güçlü bir şekilde çıkıyor. Türk-İslam medeniyeti yeniden ihya ve inşa edilecek ve bu sorumluluk burada okuyan öğrenci kardeşlerimizin omuzunda olacak. O bakımdan faaliyetlerimiz, birlikteliğimiz çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise konuşmasında 70 bin öğrenciye sahip olduklarını ve bu öğrencilerin yüzde 10'unun gönül coğrafyamız diye tabir edilen ülkelerden geldiğini vurguladı. Yaklaşık 7 bin misafir öğrenciye sahip olduklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu da daha ziyade Türk dünyasından gelen kardeşlerimiz. Meselâ ilk sırada Azerbaycan var. Balkanlar var, ondan sonra da Kafkaslar var. Bu rakamlar, hem devletimizin bir politikası gereği hem de biz yöneticilerin ve hocaların bu meseleye olan ilgisinin sonucudur” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere çeşitli zamanlarda söylediği “Dünya 5'ten Büyüktür!' vurgusuna atıfta bulunan Rektör Kılavuz; “Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yıldan itibaren gündeme taşıdığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' düşüncesiyle ortaya koyulan bir uluslararasılaşma anlayışının üniversitelerimizdeki yansımasını görüyoruz. Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, yaklaşık 10 yıldır çok güzel hizmetlere imza atıyor. Öğrencilerimiz buraya geldiği zaman kendi memleketlerinde olan çok sayıda eseri burada görebiliyor. Çok kıymetli kültürel faaliyetler düzenleniyor. Bursa Büyükşehir, Yıldırım ve Osmangazi belediyelerimiz de bizlere önemli katkılar sağlıyor. Hizmete açtıkları kültürel mekânlar da öğrencilerimize ve bizlere özel kazanımlar getiriyor” şeklinde konuştu.

“Bursa'nın kıymetini bilin”

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Kılavuz, “Bursa'da eğitim görme imkânını iyi değerlendirin. Bizler Bursa'nın tarihi ve kültürel değerini, yurt dışına çıkıp tekrar geri döndüğümüzde daha iyi anlayabiliyoruz. Bursa hakikaten bir tarih şehri, bir kültür şehri ve bir maneviyat şehridir. Bu şehirde olma fırsatını 4-5 yıl boyunca iyi değerlendirin. Onun ruhunu, havasını iyice içinize çekin. İşte o zaman Buhara ile Bursa'yı, Bursa ile Bosna'yı birlikte değerlendirmiş olacaksınız. Bursa bu anlamda bir köprü şehirdir. Geçmişimiz ile geleceğimizi buluşturan bir şehirdir. Sizleri böyle bir şehirde ağırlamaktan, böyle bir şehirdeki güzide ve marka üniversite olan Bursa Uludağ Üniversitesinde hizmet sunmaktan ben müthiş haz duyuyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuşmasında Türk dünyasının çok büyük bir ocak olduğuna işaret etti. Bu ocağın küllerinin düşmanı nasıl yaktığını Karabağ'da herkesin gördüğünü söyleyen Başkan Oktay Yılmaz; “İnşallah bunun yansımalarını ilerleyen dönemlerde de görmeye devam edeceğiz. Yeter ki bizim birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu odumuzun nurunu da inşallah bu büyük coğrafyamızda hep birlikte yeniden dirilteceğiz. Bu odumuzun nurunun büyümesi, yansıması, ışığının güçlü olması, siz değerli öğrencilerimizin üreteceği nitelikli bilgiyle, erdemle oluşacak inşallah. Ben bu noktada sizlerin önemli bir vazifesinin olduğunu, birlik ve beraberliğin daha güçlü bir şekilde yeniden tesisinde önemli bir rol oynadığınızı hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

300 milyonluk kardeşler topluluğuyuz

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir ise, “Biz, 300 milyonluk bir kardeşler topluluğuyuz. Bu kardeşlik, Mete Han'dan, Atatürk'e kadar onlarca kutlu başbuğumuzdan hız alarak, Dedem Korkut'tan Aşık Veysel'e, Davut Sulari'ye kadar onlarca, yüzlerce kutlu ozanımızın dilinden ve sazlarının telinden süzülen bir kardeşliği bugün ihya ediyoruz. Çok uzun mesafelerden üniversitemize geldiniz. Bursa Uludağ Üniversitesi, misafir öğrenci kontenjanı itibariyle Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz ayrıca, hem Türk Dünyası öğrencilerinin gelip eğitim gördüğü hem de Türk dünyası öğrencilerinin çok sevdiği bir üniversitedir. Şu anda içinde bulunduğumuz birim de sadece Türk dünyası öğrencilerimizin kendilerini evinde hissetmeleri değil, onların kültürel sorunlarını çözebilecekleri ve etkinliklerini rahatça düzenleyebilecekleri özel bir mekândır” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından folklor ve kılıç kalkan gösterisi gerçekleştirildi. Türk Dünyası Müzikleri Disiplinlerarası Programı öğrencileri ve Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinin mini bir konser de verdiği program, katılımcılara Özbek pilavı dağıtımı ile sona erdi.