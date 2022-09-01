Türk Dünyası'na objektiften yansıyanlar

Bursa'nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olması sebebiyle bu unvana yakışır birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, yine aynı temaya uygun toplam 175 bin TL para ödüllü Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

Uluslararası Fotoğraf Yarışması ile Türk Kültürü Teşkilatı'na (TÜRKSOY) üye ülkelerinin fotoğraf aracılığı ile Türk kültür ve sanatlarının ortak yönlerini belgelemek, Türk halklarının gönül birlikteliği ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak hedefleniyor. Yarışma, 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın merkez ve ilçelerinde 2022 yılı boyunca gerçekleştirilecek Türk kültür izlerini taşıyan tüm etkinlikleri konu alıyor.

Yarışma, dijital (sayısal) kategoride renkli ve siyah beyaz fotoğraf ile drone fotoğrafı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma, dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık. Salon başkanı, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınlarının katılamayacağı yarışmaya, haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenler de iştirak edemeyecek. Her katılımcı, en fazla 6 adet sayısal renkli ve siyah beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilecek.

Son başvuru tarihinin 15 Ekim 2022 olduğu yarışmanın sonuçları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr ile TFSF'nin http://tfsfonayliyarismalar.org, BUFSAD www.bufsad.org.tr resmi internet sitelerinden duyurulacak.

Ayrıca sonuçlar, katılımcıların tümüne e-posta ile bildirilecek. Dijital Renkli/Siyah Beyaz Kategorisi'nin birincisi 15 bin, ikincisi 10 bin ve üçüncüsü de 8 bin TL para ile ödüllendirilecek. Yine 3 adet mansiyona 5 bin TL'nin verileceği yarışmada; Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Özel Ödülü 5 bin, TÜRKSOY Özel Ödülü 3 bin, Kurum Özel Ödülü 3 bin, Süleyman Çelebi Özel Ödülü 3 bin, Kırgızistan Sanat Adamı Toktobolot Abdumomunov Özel Ödülü 3 bin ve Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov Özel Ödülü de 3 bin TL olarak belirlendi. Sergilemeye değer görülen en fazla 100 eser de 500 TL ile ödüllendirilecek.

Yarışmanın Drone Kategorisi birincisi 10 bin, ikincisi 8 bin TL ve üçüncüsü de 6 bin TL'nin sahibi olacak. Yarışmada 3 adet mansiyona 4 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılacaklar, 2022 yılı boyunca Bursa'da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası temalı etkinlik ve çalışmaların takvimi ve detaylı bilgilere www.bursa2022.org adresli web sitesinden ve @2022turkdunyasi adresli sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.