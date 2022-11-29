Türk dünyasını yansıtan ödüllü fotoğraflar

Bursa'nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olması sebebiyle bu unvana yakışır birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi'nin temaya uygun düzenlediği toplam 175 bin TL para ödüllü uluslararası fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'na (TÜRKSOY) üye ülkelerin fotoğraf aracılığı ile Türk kültür ve sanatlarının ortak yönlerini belgelemek, Türk halklarının gönül birlikteliği ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak kültürü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak hedefiyle düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da 2022 yılı boyunca gerçekleştirilen ve Türk kültür izlerini taşıyan yarışmaya, 257 fotoğrafçı bin 213 fotoğrafla katıldı. Dijital (sayısal) kategoride renkli ve siyah beyaz fotoğraf ile dron fotoğrafı olmak üzere iki bölümden oluşan, dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışmaya katılan eserler, Türk kültürünü tüm yönleri ile gözler önüne serdi.

Yarışmanın jüri üyeleri, Yapımcı-Senarist Birol Güven, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Çolak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merih Akoğul, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erhan Mutlugün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ve Küratör Fahrettin Beceren isimlerinden oluştu.

Jüri üyeleri ‘titiz değerlendirme sonucunda' yarışmanın kazananlarını belirlendi. Buna göre, Sayısal (Dijital) kategorinin birincisi ‘Yay' fotoğrafıyla Sakarya'dan Alaattin Şenol oldu. Bursa'dan Gürsel Egemen Ergin ‘O An' fotoğrafıyla ikinci, İstanbul'dan Hamdi Şahin de ‘Atlılar' fotoğrafıyla kategorinin üçüncüsü oldu.

Yarışmanın Dron kategorisinin birincisi ‘Final Heyecanı' fotoğrafıyla Bursa'dan İlyas Malçok olurken, Eskişehir'den Gülin Yiğiter ‘Bayrak' fotoğrafıyla ikinci, Bursa'dan İsmail Hakkı Yalçın da ‘Uludağ ve Türk Obası' fotoğrafıyla üçüncü oldu.

TÜRKSOY Özel Ödülü'nü Kocaeli'den Birol Atalay alırken, İstanbul'dan Yurdagül Kaplan Kültür Başkenti Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Bursa'dan Kübra Nur Özer Süleyman Çelebi Özel Ödülü, Bursa'dan Salih Kuş Kurum Özel Ödülü, Bursa'dan Şevki Karaca Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov Özel Ödülü ve yine Bursa'dan Ayşe Ayna da Kırgızistan Sanat Adamı Toktobolot Abdumomunov Özel Ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmanın ödül töreni ve sergilemesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerinin kapanış programı çerçevesinde düzenlenecek.