Türk dünyasının nabzı Mustafakemalpaşa'da attı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen projeyle 19 ayrı ülkenin şehit ve gazi yakınları hasret giderdi.

Bursa Valiliği'nin himayesinde Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından

22-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ‘Evlâd-ı Fâtihan Pâyitaht'ta Buluşuyor Projesi'nin Mustafakemalpaşa ayağı ilgi gördü. Belediyes desteği ile düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, protokol mensupları, sivil toplum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile Türk ve Balkan coğrafyasından 65 misafir katıldı.

Mehter eşliğindeki kortej yürüyüşünün ardından Belediye Düğün Salonu'nda ‘Hikâyemiz Aynı' başlıklı panel düzenlendi. Programda konuşan ASGD Başkanı İbrahim Erdoğan, bugüne kadar basın ve spor alanında birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini söylerken, bu girişimle Türk dünyasında verilen mücadele sonucu şehit ve gazi olan soydaşları ana vatanla kaynaştırmak istediklerini kaydetti.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca ise Türk coğrafyasının birçok alanda kenetlenmesi için 2011 yılında Eskişehir'de başlattıkları projenin sınırları aştığını belirterek, kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da artacağını dile getirdi.

Türkiye'nin yeniden tarihi misyonuna dönerek, mazlum insanların umudu ve lider ülke olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da konuşmasında, gönül coğrafyasının asla sınır tanımayacağına dikkat çekti. Sadi Kurtulan, “Farklı coğrafyalarda yaşasak da kaderimiz de, kederimiz de hep aynı oldu. Yüzlerce yıl aynı hikâyeyi birlikte paylaştık. Gönül coğrafyamızın uç beyi olarak soydaşlarımıza kapılarımız hep açık olacak. Hocalı'da, Kerkük'te, Kırım ve Bosna'da yıllarca anıtlaşmış bir mücadele ortaya koyanlar bizimde şehit ve gazilerimizdir. Kültürümüzü ve dilimizi koruyacağayız ve Bilge Kral'ın dediği gibi ‘Asla teslim olmayacağız.' Ecdâdımıza karşı büyük bir sorumluluk içinde millî bir görev olarak özümüzü muhâfaza edeceğiz” dedi.

Kardeş ve soydaş ülke coğrafyalarında yaşanan zulümlere şahit olanların konuştuğu panelde ise duygulu anlar yaşandı. Bosna Hersek'ten İbrahim Veyselovich, Kerkük'ten AybenizKüzeci, Azerbaycan'dan Zaur Gariboğlu ve Sahib Bakhshalıyeva, Özbekistan'dan Muazzam İbrahimova ve Melik Kerimov yaptıkları sunumlarda, Türk milleti için tarihî önemi haiz bölgelerde verilen anlamlı mücadeleler hakkında bilgiler verdi. Misafir heyete Mustafakemalpaşa'nın tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.