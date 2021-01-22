Türk Eximbank 2021'i ‘sigorta yılı' ilân etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen “Türk Eximbank Kredi ve Alacak Sigortası Destekleri” webinarına katılan Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2021 yılını ‘sigorta yılı' olarak ilân ettiklerini açıkladı. Pandemi döneminin sigortanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Güney, “2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 50 milyar dolara çıkarmayı ve bunun önemli bir kısmının sigorta finansman desteği olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz.” dedi.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi kapsamında Eximbank'ın ihracat kredileri ve alacak sigortası programlarına ilişkin bilgilendirme webinarı düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve Eximbank yetkililerinin katıldığı programa BTSO üyeleri büyük ilgi gösterdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kovid-19 salgınının, üretim ve ihracatın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. İç pazar ağırlıklı çalışan şirketlerin kısıtlamaların da etkisiyle süreçten daha yoğun etkilendiğini, ihracat odaklı firmaların ise krizin etkilerini daha az hasarla atlattığını vurgulayan Burkay, “Pandeminin küresel ticarete büyük darbe vurduğu ve korumacılık politikalarının zirveye ulaştığı bir dönemde; Bursa iş dünyası olarak geçen yılda 200'ü aşkın ülke ve serbest bölgeye 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardık. Bu süreçte Eximbank da gerçekleştirdiği stratejik dönüşümle birlikte vadelerin uzatılmasından TL cinsinden reeskont kredilerine, KGF destekli kredi paketlerinden ihracat taahhüt sürelerinin uzatılmasına kadar birçok destek mekanizmasıyla firmalarımızın yanında oldu. İhracatçı şirketlerimize ve ihracata hazırlanan KOBİ'lerimize en büyük finansal desteği sağlayan Türk Eximbank'a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon işletmenin bulunduğunu, ihracatçı firma sayısının ise 100 bin civarında olduğunu belirten Başkan Burkay, ihracatçı sayısının artırılması noktasında oda ve borsaların çalışmalarının önemine vurgu yaptı. BTSO olarak Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Başkan Burkay, “Küresel Fuar Acentesi projemizle 7 binden fazla üyemizi uluslararası pazarlara taşıdık. Ticari Safari projemizle 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı iş insanını Bursa'da üyelerimizle buluşturduk. Ticaret Bakanlığımızın New York'ta hayata geçirdiği Türk Ticaret Merkezi projesinde paydaş kuruluşlar arasında yer alan öncü oda olurken, üyelerimize 365 gün açık fuar imkanı sunduk. Yine Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle toplam 28 UR-GE ve 2 HİSER projemiz ile yaklaşık 1.000 firmamızı ülkemizin yerli ve milli hedefleri doğrultusunda uluslararası rekabete hazırladık. Bursa'da düzenlediğimiz fuar organizasyonları ve alım heyetleriyle kent ekonomisine son 8 yılda güçlü bir ivme kazandırdık. Üyelerimiz dünyanın dört bir yanında yeni iş bağlantıları kurarken, Bursamıza 1.300'den fazla yeni ihracatçı kazandırdık.” dedi.

Eximbank 2020 yılında 3 yeni ürünü devreye aldı

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türkiye ihracatının göz bebeği olan Bursa'da ihracatçı firmalarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, toplantıyı düzenleyen BTSO yönetimine teşekkür etti. Eximbank'ın ürün ve hizmetleri hakkında iş dünyasına bilgiler veren Ali Güney, amaçlarının Türkiye'den yapılan mal ve hizmet ihracatını desteklemek olduğunu söyledi. Eximbank olarak 2020 yılında 3 yeni ürünü uygulamaya aldıklarını belirten Ali Güney, “Katılım bankacılığı hassasiyeti gösteren firmalarımızın Eximbank'ın imkanlarından yararlanabilmesi adına bu prensiplere uygun şekilde bir fonlama sağladık. Reel sektörden gelen talepler doğrultusunda sigortalı alacağa dayalı bir kredi programını hayata geçirdik. Alacak sigortalarını teminat olarak değerlendirip buna bağlı olarak 1 yıla kadar vadeli kredi kullandırıyoruz. Yine yatırım malı ihracatı yapan ve yurt dışı müteahhitlik işleri ve gemi inşa sektörüne yönelik yurt dışı teminat mektubu programını uygulamaya aldık.” dedi.

Kovid-19 salgını döneminde ihracatçılara gerek vade uzatımı gerekse de ihracat taahhüt sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması ile destek olduklarını kaydeden Ali Güney, “Bu dönemde Merkez Bankası ve ilgili Bakanlıklarımızla görüşerek uygulamaya aldığımız reeskont kredileri ile ihracatçılarımızın elini güçlendirdik. Sadece pandemi sürecinde 4,4 milyar dolarlık kredinin vadesini uzattık. Merkez Bankası kaynaklı kredilerde 3 ay, Eximbank kaynaklı kredilerde otomatik olarak 6 ay vade uzatımı sağladık. Bunu yaparken de kredilerin sınıfını değiştirmeyerek firmaların bankalar nezdinde kredibilite açısından güç kaybını engellemiş olduk.” diye konuştu.

2021 sigorta yılı olacak

Eximbank'ın ana destek unsurlarından birinin alacak sigortası olduğunu belirten Ali Güney, pandemi döneminin sigortanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Alacak sigortası sayesinde ihracatçıların uzun vadeli ihracat ve sevkiyatlarını tahsilat riski olmadan gerçekleştirebildiğini kaydeden Güney, “Bununla birlikte alacak sigortası ihracatçı firmalarımızın farklı pazarlara da gönül rahatlığıyla girmesine imkan sağlıyor. 2021 yılını Eximbank olarak yapmış olduğumuz planlamada ‘sigorta yılı' olarak ilan ettik. Buradaki hizmetimizi hem kalite hem de hız yönünden artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Geçen yıl Eximbank'ın ihracatçıya verdiği toplam desteğin dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 4'lük bir artış göstererek 45,6 milyar dolara ulaştığını belirten Ali Güney, 2021 yılında bu destekleri artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bütçedeki hedeflerinin destek miktarını 50 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydeden Güney, bunun önemli bir bölümünü sigorta finansman desteği olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise Kovid-19 salgını ile birlikte dış pazarlarda rekabet ortamının keskinleştiğini, ihracatçıların finansmana erişiminin daha fazla önem kazandığını vurguladı. Türk Eximbank'ı ihracatçıların en büyük destekçisi ve rekabet gücünü destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendirdiklerini kaydeden Uğur, firmalara Eximbank'ın ürün ve hizmetlerinden yararlanma çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Eximbank yetkilileri tarafından “Türk Eximbank Kredi ve Alacak Sigortası Destekleri” bilgilendirme sunumu yapıldı. Program soru-cevap bölümü ile sona erdi.