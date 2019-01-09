Türk Hava Yolları kargo uçuşlarını Bursa'dan yapacak

Ak PArti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir Havalimanı'nın kargo uçuşlarına açılacağını, Türk Hava Yolları'nın kargo uçuşlarını Bursa'dan yapacağını müjdeledi.

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ile İstanbul'da yaptığı görüşmenin ardından Bursa'da işadamlarıyla bir araya gelen eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “İstanbul'da THY Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi'nin konuğu olarak görüştük. Bursa Havaalanı'nın kargo uçuşlarıyla ilgili beklediğimiz müjdeli haberi aldık. Avrupa ülkelerinden Bursa'ya direkt kargo uçuşları yakında başlıyor” dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüşmesi hakkında “Bursa sanayimizin, özellikle otomotiv, makine ve tekstil ürünleri ile yaş sebze ve meyve ihracatının artması, yeni pazarların açılması ve kent sanayimizin dünyada markalaşması açısından önemli bir adım atılmış oldu” diyen Vekil Esgin, “Gaziantep ve Adana başta olmak üzere Bursa'dan Anadolu'ya ek direk uçuşlarla ilgili talebimizi ve beklentimizi de ortaya koyduk. Erzurum, Trabzon, Muş ve Diyarbakır'a haftanın üç günü karşılıklı yapılan direkt uçuşlar gibi Gaziantep ve Adana uçuşlarının da yüksek doluluk oranlarıyla gerçekleşeceğini THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye ifade ettik. THY'nin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. Umuyorum yakın bir zamanda iç seferlere direkt uçuşlarla ilgili de müjdeli haberi alırız” şeklinde konuştu.

İstanbul Bursa entegrasyonu

Otoyol ve Osmangazi Köprüsü'nün hizmete girmesiyle birlikte Bursa'nın İstanbul ile entegrasyon sürecine girdiğini ifade eden Vekil Esgin, “Bu dönemde, başta Anadolu uçuşları, daha sonra da Balkan ülkeleriyle yakın bağları bulunan bölgemizden ve Bursa'dan Üsküp'e, Filibe'ye; tekstil ve bebe konfeksiyon sektöründe Rusya ile çok iyi ticari ilişkileri olan Bursa'dan Moskova'ya neden direkt uçak seferleri olmasın diye düşünüyoruz” dedi.

27. Dönem Milletvekili olarak Bursa'yı Ankara'da temsil ettiklerini ve görevde 6 ayı geride bıraktıklarını da sözlerine ekleyen Mustafa Esgin, “Büyük paydada eğer Bursa varsa, bir araya geleceğimiz çok nokta vardır” şeklinde konuştu.

"Vekil Esgin bizden birisi"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'i ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da, “Derneğimizin de üyesi olan Milletvekilimiz Mustafa Esgin'in çalışmalarını takdirle izliyoruz. Kendisi Bursa ile ilgili özellikle ulaşım konusunda faal bir çalışma sürdürüyor” dedi.