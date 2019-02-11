Türk-İş'ten Başkan Aktaş'a tam destek

Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın Ankara'daki eğitim toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salona girişinde yüzlerce metal işçisi tarafından sloganlar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Başkan Aktaş'a ziyaretinde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da eşlik etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türk Metal Sendikası, demir çelik endüstrisinde çalışan Bursalı üyelerine yönelik eğitim semineri düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara'da Türk Metal Sendikası'na ait Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya onur konuğu olarak katıldı. Otelin girişinde ellerinde konfetilerle koridor oluşturan metal işçileri, Başkan Aktaş'a ‘Bursa seninle gurur duyuyor', ‘İşte başkan işte sendika' şeklindeki sloganlarla destek verdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, program boyunca Başkan Aktaş'ı bir ân bile yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 13,5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yüzlerce, binlerce farklı olay yaşadığını fakat Türk Metal Sendikası'na bağlı kadın üyelerin 3 yıl önce İnegöl'e yakın Mezitler bölgesinde geçirdiği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği olayı hiç unutamadığını söyledi. Dönemin kaymakamı ile kazanın ardından görev dağılımı yaptıklarını, yaraların sarılması için canla başla çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Allah, kazada hayatını kaybeden kardeşlerimizin mekânlarını cennet eylesin. O gün belki de Türk-İş ve Türk Metal Sendikası'nı tanıma imkânı buldum. Gerçekten çok güçlü bir oluşumunuz var. Sizler için yeri geldiğinde bir ağabey yeri geldiğinde baba olan büyükleriniz var. Bunun kıymetini bilmelisiniz” dedi.

Başkan Aktaş,vatanına ve milletine bağlı, bayrağına sahip çıkan fertler şeklinde tanıdığı Türk-İş ve Türk Metal Sendikası mensupları için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Ülkenin istikrara ihtiyacı var”

Başkan Alinur Aktaş, vatanına ve milletine, bayrağına sahip çıkan herkese hizmet etme yükümlülükleri bulunduğunu kaydetti. 31 Mart seçimlerinin farklı, Cumhur İttifakı'nın da aslında Türkiye'nin güçlü yarınları için bir gönül birlikteliği olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bu ittifak, ülkenin bekasını düşünen ittifaktır. Sizlerden bu hassasiyetle sandık başına gitmenizi rica ediyorum. Bu bir yerel seçimdir fakat ülkenin istikrara ihtiyacı var. Burada sendikasına bağlı, liderlerine inanan, yaş ortalaması 28,5 olan genç bir topluluk gördüm. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Başarılarınızı daim etsin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında Bursa'yla ilgili verilere de değinerek, şehrin bir numaralı sıkıntısının trafik ve ulaşım olduğunu dile getirdi. Göreve gelir gelmez kısa vadeli eylem planı uyguladıklarını, akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, “Oldu mu tabii ki olmadı ama ciddi rahatlama sağladık. Asıl projelerimiz orta ve uzun vâdede. Bununla ilgili Ulaşım Master Planı oluşturduk. İnşallah, Acemler'den başlayarak, değişim ve dönüşümü hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

“Büyükşehir inşaat ruhsatı vermez”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarında sorunun bir ayağının ilçe belediyeleri olduğunu dile getirdi. 0.50 emsâl uygulamasının doğru bir uygulama olduğunu fakat ada yerine parsel bazlı çalışmalarla işin çıkmaza sürüklendiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Göreve geldim, 282 dosyadan yıkılmamış olan 90'ını derhal iptâl ettik. 192 dosya kaldı. Şu ânda 30-40 dosya hariç krizin giderilebilmesine yönelik elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi diyorlar ki ‘Siz kentsel dönüşüm yaptınız, bu şehre kötülük ettiniz.' Peki bunlara inşaat ruhsatlarını, yapı kullanma ruhsatlarını kim verdi? Büyükşehir Belediyesi inşaat ruhsatı vermez ki? Vermeseydin arkadaş! Bu da yetmezmiş gibi bir de açılış ve temel atma törenlerine gittin” şeklinde konuştu.

“Başkan Aktaş'tan memnunuz”

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise yaptığı konuşmada, Bursa'da kaptan köşkünde dost olarak gördükleri Başkan Aktaş'ın oturmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Belediyecilik ile sendikacılığın birbirine çok benzediğini, Başkan Aktaş'ın ‘Bursa halkının daha çağdaş ve insan onuruna yakışır şekilde yaşaması için' çaba gösterdiğini, kendilerinin de Bursa'daki 55 bin üyenin aileleriyle birlikte insanca yaşaması için mücadele ettiğini vurgulayan Kavlak, “Sayın başkanımız emekçi dostu olduğunu bugüne kadar her fırsatta gösterdi. Demiryol, Güvenlik ve Tarım iş sendikalarımıza, bazı belediye başkanları gibi ayrımcılık yapmadı. Hak hukuk ne ise ona göre hareket etti. Kendilerine bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, konuşmasında, Bursa'ya hizmet yolunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın her dâim arkasında olduklarını dile getirdi. 3 yıl önce İnegöl'de yaşanan kazayla ilgili yaşadıklarını anlatan ve o gün yaralıların yardımına koşan ilk kişinin Başkan Aktaş olduğunu hatırlatan Kavlak, “Türk Milletinin en önemli özelliklerinden biri vefadır. Biz de bize yapılan kötülükleri ve iyilikleri unutmayız. O nedenle sayın başkanımızın dostluğunu hiç unutmadık, unutmayacağız. Hepimiz adına o günkü vefasından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Eminim ki 31 Mart tarihinden sonra yine kendisiyle birlikte olacağız. İlişkilerimizi daha da geliştirip güçlendireceğiz. Büyük bir emekçi kenti olan Bursa'da 55 bin üyemiz için daha iyi hizmetler için iş birliği yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Başkan Aktaş'ın yanındayız”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da huzur ve mutluluk, tebessüm ve kardeşlik şehri Bursa'ya her zaman gıpta ile baktığını dile getirdi. Türk-İş'in 1952 yılında Bursa'da kurulduğunu ve aradan 67-68 sene geçtiğini vurgulayan Atalay, “Kurumun 13. başkanıyım. 3 gün sonra buraları bırakıp gideceğim. Ülkeyi yönetenler de Başkan Aktaş da gidecek. Arkadan şunu dedirtmek lazım. ‘Adaletli idi, herkesi eşit kucakladı, şehrine evi gibi baktı.' Onun için sayın başkanımız bu sözlere maruz kalmak için çırpınıyor. Zor günlerde o bizim yanımızda oldu. Şimdi biz de onun yanındayız” dedi.