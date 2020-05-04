Türk Kızılay Bursa Şubesi, ramazanın bereketini paylaşmaya devam ediyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Kızılay Bursa ekipleri, korona virüs salgını tehdidine karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağına uyarak hafta sonu evlerinde kalan şehrin dört bir yanındaki ailelere 2000 pide dağıttı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, "Dünyayı saran virüs salgını mücadele günlerinde şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine umut olurken, diğer yandan da ramazan ayının bereketini paylaşıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için bağış kabullerimiz devam ediyor" dedi.