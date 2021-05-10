Türk Kızılay Mudanya'da 150 aileye yardım ulaştırdı

Türk Kızılay Mudanya, ihtiyaç sahibi bin 150 aileye yardım kolisi dağıttı. Türk Kızılay Mudanya Temsilciliği, önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine Kızılay gönüllüleri ve araçlarıyla ulaşarak içinde temel gıda malzemeleri ve Anneler Günü nedeniyle annelere çeşitli hediyeler verdiler.

Türk Kızılay Mudanya Temsilciliği Başkanı Mustafa Bayrak, “Korona virüs sürecinde başlanan yardım kampanyalarına, ramazanda da devam ettik. Yardımlarımızı bu süreçte daha da hızlandırdık. Mudanya'da merkez dahil kırsaldaki mahallelerimize yardım dağıtıyoruz. Bu sayede birçok aileye ve insana ulaşıyoruz. Ramazan sürecinde hedefimize ulaşmaya çalıştık ve bunu da başardık. En son Anneler Günü'nde 150 ailenin kapısına ulaşarak kendilerine erzak kolisi ve et konservesi dağıttık. Gittiğimiz kapılarda Kızılay gönüllülerinin ikramları olan çam sakızı çoban armağanı annelerimize hediyeler verdik. Bu yardımları Türk Kızılay'ının geliri ve bağışçılarımızın destekleriyle yapıyoruz. Ne kadar çok bağış o kadar çok yardım anlamına geliyor. Bütün Kızılay çalışanlarımız ve gönüllerimiz sahada. Cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. Katkı koyanlara teşekkür ediyoruz” dedi.