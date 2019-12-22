T?rk K?z?lay'?n sevgi eli B?y?korhan'a da de?di

T?rk K?z?lay e?itime deste?ini s?rd?r?yor. Bir s?redir da? il?elerinde y?r?tt??? ?al??malar? ile b?lgede ya?ayan ve ilk??retim d?zeyinde e?itimlerini s?rd?ren ?ocuklara hay?rseverlerin hediyeleri giysi ve k?rtasiye malzemelerini ula?t?ran T?rk K?z?lay Bursa ?ubesi y?netici ve g?n?ll?leri son olarak B?y?korhan il?esindeydi. Program kapsam?nda B?y?korhan ?l?esinde ilk??retim seviyesinde e?itim veren okullarda ??renimlerini s?rd?ren 830 ??rencinin t?m?ne ula?arak y?zleri g?ld?rd?. Hay?rseverlerin hediyelerini ?ocuklara ula?t?ran T?rk K?z?lay Bursa ekipleri, ayn? zamanda il?ede bulunan ihtiya? sahibi ailelere de ula?arak T?rk K?z?lay'?n merhamet elini uzatt?.

T?rk K?z?lay Bursa ?ube Ba?kan? Davut G?rkan, da? il?elerine yapt?klar? ziyaretlerle b?lgede e?itimlerini s?rd?ren ??renciler ve ihtiya? sahibi ailelere destek olabilmenin mutlulu?unu ya?ad?klar?n? belirtti. Ba?kan Davut G?rkan, organizasyonlarda eme?i ge?en herkese ve T?rk K?z?lay'?n g?c?n?n kayna?? olan ba?????lar?na te?ekk?r ederek bu t?r ?al??malar?n?n devam edece?ini s?yledi.