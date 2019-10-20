Türk mermeri şahlandı

Dünyanın en ağır fuarı olarak bilinen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 5'inci kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği fuar alanında tonlarca ağırlıktaki blok mermerleri taşımakta zorlanan iş makinelerinin iki teker üzerinde adeta şaha kalkarcasına çalışmaları ilgiyle izleniyor. 2 binin üzerinde blok mermer, yaklaşık bin 600 tırla bir haftada fuar alanına taşındı.

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını 5'inci kez ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 26 ayrı şehirden 210 firmanın katılacağı fuarda yaklaşık toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 binin üzerinde blok mermer sergilenecek. Fuar, başta Çin ve Hindistan olmak üzere 40 ülkeden gelecek yabancı alıcıları da ağırlayacak.

Bin 600 tırla 1 haftada taşındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğiyle düzenlenen fuarda 8 ayrı salonda sergilenecek 2 binin üzerinde blok mermer yaklaşık bin 600 tırla bir haftada taşınarak fuar alanındaki yerini aldı. Fuar alanına getirilen mermerler, salonlarda sergilenecek yerlerine yerleştirildi. Zaman zaman iş makinelerinin taşımakta zorlandığı mermerlerin ağırlıkları 30 tona kadar çıkarken, farklı renk ve desendeki blok mermerlerin tonu ise 200 dolardan 4 bin dolara kadar alıcı buluyor. 26 ilden katılımcı firmanın stant açtığı tek ihtisas fuarı olarak dikkati çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 60 bin metrekarede toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 binin üzerinde blok mermer sergilenecek.

30 tonluk blok mermerleri kaldırmakta ise zorlanan dev iş makineleri zaman zaman mermerin ağırlığından şaha kalktı. Arka tekerlekleri ve gövdesinin yarısından fazlası havaya kalkan dev iş makineleri ilginç görüntüler oluşturdu. Güç koşulda bile iş makinelerini büyük bir ustalıkla kullanan ve 30 tonluk mermerleri kaldırırken adeta akrobasi yapan operatörlerin ustalığı ve başarısı adeta parmak ısırttı.

Türk mermeri dünya markası olacak

Dünyanın ilk blok mermer fuarı olan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın Türk mermerciliğinin dünya markası olmasında çok büyük faydaları olduğunu belirten MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, 26 ilden çok sayıda ihracatçı firmanın fuarda 40 ayrı ülkeden gelen alım heyetlerine ürünlerini teşhir edebileceklerini söyledi. 10 sene sonra dünyada İtalyan değil Türk mermerinin konuşulacağını belirten Efendioğlu, "Bu fuarın marka değeri oluşturmak anlamında Türk mermerciliğine çok büyük katkısı oldu ve olmaya da devam ediyor" dedi.

"Doğal taş ihracatımız 2 milyar doları geçti"

2001-2002 yıllarında 170-180 milyon civarında olan doğal taş ihracatının bugün 2 milyar doları geçtiğini ifade eden Efendioğlu, "Fakat bizi çok üzen bir durum var. 'Canım bloklarımız Çin'e bedavaya satılıyor. İşlenmiş ürün olarak yüksek fiyatlarla geri alınıyor' diye çok yanlış bir algı var maalesef. Bu o kadar yanlış bir bilgi ki doğal taşta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95. Yüzde 95 ihracat yapıyoruz. Yüzde 5 ithalat yapıyoruz. Bu oranın Türkiye'de rekor sayılabileceği sektörlerden biri doğal taş sektörüdür. Halkımızın içi rahat olsun. Peki biz Çin'e neden blok veriyoruz. Çin'e işlenmiş ürünü bedavaya versen almaz. Amerika'ya da bloğu bedavaya versen almaz. Açıkçası biz gömlek isteyene gömlek, pantolon isteyene de pantolon veriyoruz. Halkımızın kafasını karıştırmak isteyenler var, fiyatlarımız da çok iyi. İtalyanların fiyatları bizden biraz daha yüksek, bu mobilya sektöründe de aynı. Türk mobilyaları İtalyan mobilyaları ile aynı fiyattan satılabiliyor mu? Ama ileride marka değeri oluşturduğumuzda fiyat açısından da İtalyanları yakalayıp geçeceğiz. Bundan yıllar önce İtalya'daki mermer ocaklarına gıpta ile bakardık. Onlar çok ileriydi. Bugün İtalya'daki mermer ocakçılığını Türkler ikiye katladı. Hem kapasite hem de teknoloji olarak birincilik Türklerin elinde" dedi.

"Çevreye saygılı sürdürülebilir madencilik"

Türkiye'de doğal taş ihracatı yapan firmaların tamamına yakınının çevreye saygılı sürdürülebilir madencilik yapmak için mücadele verdiğinin altını çizen Erol Efendioğlu, "Çok yanlış bir bilgi daha var. 'Canım ormanlarınız talan ediliyor' deniliyor. Biz ormanlarımızın sadece binde 2'sinde madencilik yapıyoruz. Orman ağaçlandırmasında en büyük girdi madencilerden sağlanıyor. Madenciler, orman arazisi kullanım bedeli olarak çok ciddi paralar yatırıyorlar. 1985'li yıllarda 20 milyon hektar olan orman arazimiz bugün bu kadar yangına, yola, madene, kaçak yapıya, 2B'ye, açılan tarlaya rağmen 23 milyon hektara çıktı. Ormanlarımız çoğaldı. Halkımızın bu konuda da içi rahat olsun" diye konuştu.