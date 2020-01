Türk Metal Sendikası'ndan MESS'e siyah çelenk

Açıklamada, sendika üyelerinin haklarının korunacağının altı çizildi.

MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen 2019-2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin anlaşmazlıkla neticelenmesinin ardından Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi, MESS Bursa Bölge Temsilciliği önüne siyah çelenk bırakarak, basın açıklaması yaptı. Türk Metal Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Tüfekçi tarafından yapılan açıklamaya işçiler sloganlarla destek verdi.

Türk Metal Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Tüfekçi, “Türk Metal ile MESS arasındaki grup toplu iş sözleşmesi müzâkereleri 7 Ekim 2019'da başladı. Sendikamız, müzâkerelere üyelerimizin onayı ile hazırlanan teklifle katılmıştır. Teklifimiz hazırlanırken, üyelerimizin beklentileri ile hayatın gerçekleri göz önüne alınmış, gerek idare hak talepleri, gerekse ücret artışı konularında uzlaşmacı bir yol takip edilmiştir. Ancak MESS, masaya getirdiği teklifle, kazanılmış haklarımıza adeta savaş açtığını göstermiş, ardından enflasyon oranında zam teklif ederek alın terimizi hiçe saydığını ifade etmiştir. Türk Metal asla kabul edemeyeceğimiz bu zam teklifi üzerine ilk tur görüşmeler 4 Aralık 2019'daki uyuşmazlıkla sonuçlanmış, daha sonra prosedür gereği devreye giren arabulucunun girişimlerinden de bir sonuç alınamamıştır. Üyelerimiz, bu olumsuz gelişmelere seyirci kalmamış, tepkisini çeşitli eylemlerle göstermiştir. Fazla mesainin kaldırılmasıyla somutlaşan eylemlere, vardiye birleşimlerinde giderek artan sürelerde işin durması da eklenmiştir” dedi.

Eylemlerin artık üretimi doğrudan etkileyecek biçimde yoğunlaştığına dikkat çeken Tüfekçi, “Eylemler artınca MESS, gündemde olmayan bir görüşme çağrısında bulunmuştur. Sendikamız, MESS'in ikinci tur görüşmelerin başlamasını beklemeden yaptığı çağrıya uzlaşma yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirmiş ve görüşmeye icabet etmiştir. Ancak MESS, 10 Ocak 2020'de gerçekleşen bu görüşmede 2 puana bile varmayan ek bir artış daha teklif ederek, ücret artışı konusundaki uzlaşmaz tavrında bir değişiklik olmadığını göstermiştir. Buna ilaveten MESS'in kazanılmış haklarımıza ve çalışma şartlarına yönelik olumsuz tavrını sürdürdüğü de anlaşılmıştır. Bunun üzerine görüşme, herhangi bir uzlaşma ve ilerleme sağlanamadan tamamlanmıştır. Ancak MESS'in bu görüşmenin ardından yayınladığı bildiri, zaten olumsuz seyreden gelişmeleri yeni bir boyuta taşımıştır” diye konuştu.

Tüfekçi, “MESS, görüşme çağrısı ile ek zam teklifinin uzlaşma yönünde atılmış bir adım olduğunun belirttiği bildiride istihdam vurgusu yaparak, üyelerimize aba altından sopa göstermeye yeltenmiştir. Şu açıkça bilinmelidir ki, Türk Metal, bugüne kadar üyelerinin işi ve ekmeğiyle tehdit edilmesine asla ve asla müsaade etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. İş yerini evi, işini namusunu bilen Türk Metal üyelerini istihdam vurgusu yaparak, işi ve ekmeğiyle tehdit etmeye yeltenmek en hafif deyimiyle vefasızlıktır. Türk Metal üyelerinin işyerlerine katkısını burada bir kez daha anlatmak gereksizdir. Bilmeyenlerin, Türkiye'deki üretim, kâr ve verimlilik rekorlarına, kalite ödüllerine bakması yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, basın açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Hâl böyleyken, MESS'in sergilediği bu olumsuz yaklaşım, her zaman diyalogdan ve uzlaşmadan yana olan Türk Metal'i ve üyelerini derin bir hayâl kırıklığına uğratmıştır. Ancak bu hayâl kırıklığı bizim zayıflatmamış, aksine mücadelemize daha inançlı ve kararlı sarılmamıza vesile olmuştur. Türk Metal olarak her zaman üretmek, kazandırmak ve kazanmak ilkesiyle hareket ettik. Hiçbir sosyal tarafı dışlamadan, ötekileştirmeden, düşman îlân etmeden ürettiğimiz zenginlikten hakça payımızı istedik. Bunun için her zaman uzlaşma ve diyalog kapımızı açık tuttuk. Ancak geldiğimiz noktada bu uzlaşmacı tavrımızın yanlış anlaşılmış olabileceğini görüyoruz. 19 Ocak Pazar günü on binlerce üyemiz ile Bursa'daki büyük mitingde bir araya geleceğiz. MESS'i belki de son kez uyaracağız. Bizim MESS'e tavsiyemiz bu uyarıyı dikkate almasıdır”