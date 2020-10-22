Türk motifleri Osmangazi'de dokunuyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan halıcılık kursunda, İstanbul'un yedi tepesinde yetişen çiçekleri temsil eden Hereke halısı dokunuyor.

‘Sosyal Belediyecilik' alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği OSMEK kurslarına katılan ev hanımları, Türk motiflerine yeniden hayat veriyor. Dokumasından kesimine kadar her ilmeğinde el işçiliği barındıran Hereke'nin inceliklerini öğrenen kursiyerler, 590 saatlik eğitimleri sonunda halılarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş halıcılık sanatını yaşatan OSMEK kursiyerleri, eski değerlere sahip çıkmamız gerektiğini vurguluyor.

“Halı dokumak sabır işidir”

Tarihi 1843'e dayanan ve Sultan Abdülmecit'in Hereke Fabrika-i Hümayun isimli fabrikayı kurmasıyla başlayan Hereke halıcılığının bugüne kadar gelmeyi başardığını belirten kurs eğitmeni Nursel Kaya, “Yedi dağın çiçeği çok özel bir motif olduğu için kursiyerlerimizle bu halıya başlama kararı aldık. İstanbul'un yedi tepesinde yetişen çiçekleri ilkbahar atmosferiyle halıya yansıtıyoruz. Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kursumuzu temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralı ile tedbirli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Halı dokumak gerçek anlamda sabır işidir. Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor, hem de çıkarttıkları motiflerle moral buluyor. İnşallah, en yakın zamanda el emeği göz nuru halılarını bitirip sergileyecekler. Hiç kimse vaktini boş geçirmesin. Özellikle ev hanımlarımızı kursumuza davet ediyorum” dedi.

OSMEK kursiyerleri ise verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.