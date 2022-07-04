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Türk okuru ne okur?

BKMKİTAP, kendi internet sitesi üzerinden yapay zeka aracılığıyla Türkiye anlık kitap satış verilerini kullanıcılarının istedikleri her an inceleyebilmesi için paylaştı.


5 milyonu aşan üye sayısına sahip bkmkitap.com ailesi, kendi internet sitesi üzerinden Türkiye'nin ne okuduğunu il il kullanıcılarına sunmaktadır. Kitapseverler diledikleri zaman siteyi ziyaret ederek hangi ilde en çok hangi kitapların satıldığını canlı olarak izleyebilmekte ve çok daha fazla bilgiye ulaşabilmektedir. Bu şeffaf veriler sayesinde de Türk okurunun ne okuduğu öğrenmek oldukça kolaylaşmıştır.

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