Türk polis teşkilatı 174 yaşında

kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

Başkan Kağan Mehmet Usta, polislerin Polis Haftasını kutladı. Eski Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törene İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Program İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin'in günün anlam ve önemine dâir konuşmasının ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Görevi başındaki polisleri tek tek gezerek günlerini tebrik eden Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “174 yılı geride bırakan Türk polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.