Türk sanat müziği korosundan unutulmaz gece

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu, 2022 yılının son buluşmasında gecede söyledikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Koro Şefi Filiz Furuncuoglu Başıbüyük, "Salgından dolayı bir araya gelememiştik. 2022 yılında da yoğun geçen konser çalışmalarından dolayı 2023 yılına girmeden böyle bir gece düzenlemek istedik. Moral gecesi hepimize çok iyi geldi. 2023 yılında yurt içi ve yurt dışında sürpriz konserlerde moral olarak hazır olacağız" şeklinde konuştu.