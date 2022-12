Türk Sporuna Osmangazi'den dev hizmet

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin en modern tesisi Osmangazi Atletizm Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Toplam 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, 73 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kapalı atletizm salonlarından biri oldu. 8 kulvarlı ve 1000 kişilik seyirci kapasiteli salonda sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, 6 koşu pisti ve sporcu 4 ısınma alanları yer alıyor. Modern mimarisinin yanında estetik açıdan da farklı görünüme sahip tesis, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Bursa'ya kazandırdığı vizyon projelerin en önemlilerinden biri oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'ye modern bir spor tesisi daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Osmangazi Belediyesi ile birlikte hayata geçirilen Osmangazi Atletizm Salonu'nun Türkiye'deki en modern iki salondan biri olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Sevgili gençler, bu mekânın sahibi sizlersiniz. Osmangazi Atletizm Salonu Avrupa'nın en nitelikli mekânlarından biri. Atletizmle ilgili olarak haftanın her günü, her saati bu mekânı gönlünüzce kullanın. İnanıyorum ki bu tesisle birlikte sadece Bursa değil, Türkiye açısından da yeni yıldızları yeni şampiyonları yetiştirme adına yeni başarıları yeni ufukları açma adına önemli bir adım. Osmangazi Atletizm Salonu, Türkiye'nin yeni sembol mekânlarından biri oldu. Yeni hayallere, yeni hedeflere birlikte yürüyoruz. Tabii birileri diyorlar ki bu kadar tesise bu kadar projeye ne gerek var. Bunu söyleyenlerin eser siyasetinden, hizmet siyasetinden anladıkları yok. Üretmek nedir anladıkları yok. Bizler, eserlerimizle konuşuyoruz, icraatlarımız ile birlikte siyaset yapıyoruz. Son 20 senede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sanayiden ulaştırmadan sağlığa, eğitime, kültürden spora yaşamın her alanında Türkiye'nin imza attığı başarılar en güçlü şekilde ortada. İşte o devasa tesislerden birisi de burada. Bu tesissin yapımında da Osmangazi Belediyemiz ile çok güzel bir işbirliği var. Belediyemiz burada gerçekten elini taşın altına koydu. Ben bu vesileyle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine gönülden şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye'de son 20 yılda çok önemli değişim ve gelişim yaşandığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Onlardan birisi de spor alanında. 81 ilde, ilçelere, köylere mahallelere kadar inşa edilmiş mutlaka bir gençlik yatırımı görürsünüz. 20 Yıl önce Bursa'da 28 olan spor tesisi sayısı bugün 100'ü geçti daha da yüksek rakamlara gidiyor. Türkiye artık kimsenin tutamayacağı, engelleyemeyeceği, önüne kumpas kuramayacağını ülkedir. Son 20 yılda yaptığımız gibi el ele vererek, demokrasimize sımsıkı sarılarak, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle daha büyük daha güçlü Türkiye idealimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu kutlu yolda hem günümüzün, hem de yarınlarımızın en büyük teminatı da siz sevgili gençlersiniz. İşte 14 bin 500 metrekare bu alanda inşa edilen bu tesis bunun en somut örneklerinden biri. Avrupa'da bu nitelikte çok az atletizm salonu var. 6 kulvarlı pisti ile sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, yüksek atlama alanlarıyla. Bine yakın seyirci kapasitesi ile protokol alanlarıyla atletizmin tüm branşlarına cevap verecek nitelikte bu eseri bu güzel günde sizlerle birlikte açmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Bu Tesis Spor Geleceğimize Şekil Verecek”

Bu modern tesisin her daim halka açık olacağının müjdesini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemizi temsil edecek gençler burada çalışacaklar, buradan yetişecekler ve bu tesis, inanıyorum ki ülkemizin atletizmdeki, spordaki geleceğine şekil verecek eserlerden biri olacak. Özellikle bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyor, Osmangazi Atletizm Salonu'nun ülkemize, milletinize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da açılış töreninde yaptığı konuşmada sadece Bursa'ya değil tüm Türkiye'ye hizmet edecek bir sporcu fabrikasını hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışma sonucu kazandırılan Osmangazi Atletizm Salonu'nun Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projeleri arasındaki en büyük spor yatırımı olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Şehrimiz ve insanımız için hayatın her alanında insan merkezli hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ile herkesin yaşamak isteyeceği örnek şehri ortaya çıkarıyoruz” dedi.

Osmangazi'de birçok spor ve aktivite alanını gençlerle buluşturduklarını ifade eden Başkan Dündar, her mahalleye spor tesisi, her bölgeye prestijli spor yatırımı oluşturduklarını belirterek, “Şehrimize, 42 yeni spor tesisi kazandırdık. Geçtiğimiz aylarda; sporseverler ve adrenalin tutkunları için ‘Macera Bursa'yı hizmete açtık. Bursa'da ilk tenis eğitim merkezini, ilk atıcılık ve trap tesisini, Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay pisti ve ilk Su Oyunları Parkını şehrimize kazandırdık. Ev hanımlarına özel spor programları, engelliler için özel eğitimler, her mahallenin spor yapmasına imkân sağlayan halı sahalar, fitnes alanları, yürüyüş yolları, her köyümüze park ve spor tesisi ile 7'den 77'ye herkesin spor yapmasına imkân sağladık. 5 yarı olimpik yüzme havuzlarımızda 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimize dört mevsim yüzme imkânı sunuyoruz.” diye konuştu.

Osmangazi Belediyespor bünyesindeki branşları hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Dündar, “Bugüne kadar 34 farklı branş ile 4 bin 600 lisanslı sporcuya hizmet veren spor kulübümüz, artan sporcu sayısı ve yenilikleri ile ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. Binlerce sporcu yetiştiren kulübümüz; 250 milli sporcuya sahiptir. Ayrıca, Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında başarılara imza atan kulübümüzde; 1 Olimpiyat, 3 Dünya, 76 Avrupa ve 906 Türkiye Şampiyonu yetişti. Birçok branşta sayısız Türkiye ve Avrupa dereceleri aldık. İlçemizde 10 farklı mahallemize 10 basketbol sahası kazandırdık. Bakanlığımızın desteği ile birlikte 14 halı sahayı yeniliyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller' ideali ile Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Osmangazi Atletizm Salonu'nu hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Dündar, bu örnek proje için toplam 138 milyon 690 bin TL kaynak kullanıldığını belirterek, “Türkiye'nin en büyük ve modern spor tesisi olan salonumuz; 73 metre çatı ara mesafesi ile 8 kulvarlı pist ve 1000 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Ayrıca salonda; 120 metre uzunluğuyla pist, 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı yer alıyor. Salonumuzun da nice yıldızlar yetişmesi, nice şampiyonlar çıkarması dileğiyle hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye'de 20 yıl önce 270 bin olan lisanslı sporcu sayısının günümüzde 12 milyonu geçtiğine vurgu yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, “Bu başarı, işte bu güzel tesislerin hizmete kazandırılmasıyla oldu. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sporu ve sanatı kimsenin tek eline bırakmadık, milletimizin emrine sunduk. Bursa'mızın dört bir yanında önemli eserler inşa ediyoruz. Osmangazi Atletizm Salonu da bu güzel eserlerden biri oldu. Yeni spor salonumuzun yapılmasında emeği olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, Bursa'nın önemli bir spor şehri olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin spor kulüplerinde yetişen birçok sporcumuz milli takımların her bir branşında önemli başarılara imza atıyorlar. Bunun temelinde hiç şüphe yok ki, başta bakanlığımız ve yerel yönetimlerimizin spor kulüplerimiz ile sporcularımıza her türlü desteğe vermesi gelmektedir. Bu önemli projeyi hayata geçiren başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Osmangazi Belediyemiz ve emeği geçen herkese tüm Bursalı hemşehrilerim ve sporcularımız adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından salonun açılış kurdelasını protokol ve genç sporcular ile birlikte kesen Bakan Kasapoğlu, daha sonra salonda düzenlenen Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları'nı izledi. Kasapoğlu, yarışlarda mücadele eden sporcu ve antrenörleriyle sohbet ederek başarılar diledi.

Mimari ve sportif açıdan hiçbir ayrıntının atlanmadığı Osmangazi Atletizm Salonunun açılışına; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları, spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.