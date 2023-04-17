Türk usülü çekici

Bursa'da bozulan motosikleti başka bir motosiklet ile iterek tamirhaneye götüren gençler kameraya yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, motosikleti bozulan sürücü çareyi arkadaşının motosikleti ile itmekte buldu. Bozulan motosikletini arkadaşının motosiklet ile iterek tamirciye götürdü.

O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.