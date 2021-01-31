Türk-Yunan Mübadelesi 98'nci yılında

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Türk-Yunan Mübadelesi'nin 98'inci yıl dönümünde anma etkinliği gerçekleşti.

Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 98'nci yılı Nilüfer'de unutulmadı. İki halk için büyük önem taşıyan bu tarihi olayın yıl dönümünde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, mübadele, uygulama ve sorunlar ele alındı. Etkinliğin açılışına bir video mesajla katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mübadelenin binlerce ailenin hikâyelerinde dönüm noktası olduğunu vurguladı. Geçmişin kimliği belirlemede önemli rol oynadığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Geçmişimiz kimliğimizi belirliyor. Özellikle mübadil kökenli vatandaşlarımız için bu kimlik, hep bir gurur ve ayrıcalık olmuştur. Ben de bir mübadil torunuyum ve bu kimlik hepimizin içinde biraz hüzün, biraz hasret, biraz sızı ve büyük bir onur barındıran duygularda bizleri buluşturuyor. Bu anlamda, Mübadele binlerce ailenin hikâyelerinde de dönüm noktasıdır. Tirilye, Mudanya, Gemlik, İznik, Karacabey ve Nilüfer'de Gölyazı, Çatalağıl, Tahtalı ve Görükle gibi toplam on ana yerleşimde, Yunanistan'daki memleketlerinden koparılan atalarımız yeni bir hayat kurma mücadelesine girdiler. Bu zorlu süreçten kısa bir zaman önce Rum nüfusun boşalttığı kasaba ve köyler atalarımızın yeni yuvası olurken, suyun öteki tarafında yaşayanlar için de her zaman Anadolu'daki memleketleri olarak belleklerinde yer etti” dedi.

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut da, 30 Ocak 1923 tarihinin birçok insanın hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Zorunlu göç büyük acıları beraberinde getirdi. Birinci kuşak mübadiller çok sorunlar yaşadı. Bizler ardındaki kuşaklar olarak yaşanan o süreci unutmamak için anıları yaşatarak geçmişe ışık tutuyoruz. Dernekleşerek daha güçlü bağlar kuruyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Macar da, Türk ve Yunan Nüfus Mübadelesi, uygulama ve sorunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. 2000'li yıllardan itibaren mübadele üzerine önemli ve öncü çalışmaları bulunan Prof. Dr. Macar, ortaya çıkan sorunlar ve tarihsel geçmiş hakkında detaylı bilgiler verdi.