Türk-Yunan nüfus mübadelesine akademik bakış

Bursa'nın ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Bursa Sempozyumu' başladı. Türkiye ve Yunanistan'dan 16 akademisyenin katıldığı sempozyumda, Türk-Yunan nüfus mübadelesi ele alındı.

Demirtaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra birçok yerli ve yabancı akademisyen katıldı. İki gün sürecek programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, üreten bir belediye olduklarını belirterek, “Osmangazi'de sınırları aşıyoruz. Yeni inşâ ettiğimiz kültür merkezimizde böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Demirtaş'a meydan kazandırarak, bölgemizin modern bir şehre dönüşmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Yıl içerisinde düzenlediğimiz çeşitli sempozyumlar ile sahip olduğumuz kültürel zenginliği daha yakından tanıma fırsatı buluyor, bu toplantılarda sunulan tebliğleri kitaplaştırarak bilim dünyasına kazandırıyoruz” dedi.

Sempozyumda Türkiye'den ve Yunanistan'dan 16 akademisyenin bildiri sunacağını ifade eden Başkan Dündar, “Toplam 5 oturum hâlinde yapılacak sempozyumda hocalarımız, Türk-Yunan nüfus mübadelesi ve Bursa'yı anlatacak. Bizler için oldukça önem taşıyan mübadele konusunu tekrar gün yüzüne çıkaracağız. Bu yıl Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu'nu ilk defa gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nu düzenleyeceğiz. Bunlar belediyemize yakışır etkinlikler. Osmangazi'ye, ismimizin ağırlığına uygun hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Mübadele göçmenleri ve Bursa kitabı hazırladık”

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Bursa Sempozyumu'nun konuşmacıları arasında yer alan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da, Osmangazi Belediyesi'nin Türk kültürü ile bilim dünyası adına önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekti. Oğuzoğlu, “Sempozyuma özel ‘Mübadele Göçmenleri ve Bursa' kitabını için hazırladık. Başkanımız bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Mübadele konusunda Demirtaş halkı da bizlere sahip çıktı. Vatandaşlarımız eski adetleri, kültürleri ve yaşanmışlıklarını unutturmamak için kitap çalışmasında yardımcı oldu. İştirak eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Özer Ergenç başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda Evangelia Balta, Kemal Arı ve Yusuf Oğuzoğlu; Muhtelit Mübadele Komisyonu'nun Atina'daki İlk Toplantısı, Giritli Mübadil Göçmenlerin Kültürel Kökenleri, Kalkandelen'den Anadolu'ya Bir Kültür Köprüsü konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Kemal Arı'nın yönettiği ikinci oturumda ise Hacer Karabağ, Kader Özlem ve Kibar Altay; Mübadele Üzerine Birkaç Belge, Balkanlar'dan Türkiye'ye Yönelik Göçler İçerisinde Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesinin Yerine İlişkin Değerlendirme ve Girit'ten Mudanya'ya Mübadil Bir Aile konularını ele aldı.

Günün son oturumunda da Fahriye Emgili'nin başkanlığında Cihan Özgün, İbrahim Hamaloğlu, Barış Özdal ve Neval Konuk Halaçoğlu; Mübadele ve Amerikan Basınında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin Tespitler, Alman Akademisi'nin Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesine Bakışı, Mübadele ile Cami, Tekke ve Türbelerden Getirilen Kültür Varlıkları konularında sunum yaptı. Sempozyum, iki gün boyunca Demirtaş Kültür Merkezi'nde devam edecek.